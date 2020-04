L'expertise du CUSM à l'Hôpital Sainte-Anne - Une étroite collaboration pour limiter la propagation de la COVID-19





POINTE-CLAIRE, QC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, des experts du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en prévention des infections sont mobilisés à compter d'aujourd'hui pour travailler de concert avec les professionnels de l'Hôpital Sainte-Anne afin de veiller à la santé et la sécurité des résidents.

De nouvelles mesures ont été prises aujourd'hui de manière proactive à l'Hôpital Sainte-Anne afin d'assurer les conditions optimales pour limiter la propagation de la COVID-19. C'est ainsi qu'une équipe d'experts constituée notamment d'une infirmière spécialisée en prévention des infections du CUSM, Ramona Rodriguez, ainsi que de la chef en prévention des infections du CIUSSS, Dre Maria Arrieta a été déployée sur place. Ces mesures additionnelles s'ajoutent à celles déjà mises en place au sein de l'établissement parmi lesquelles, l'ajout d'une gestionnaire d'expérience à temps plein afin d'apporter du soutien aux équipes.

Le déploiement de ces différentes mesures fait suite à la confirmation de deux cas de résidents atteints de la COVID-19 survenus il y a quelques jours. Elles s'ajoutent notamment aux tests qui ont été effectués et se poursuivent pour l'ensemble des résidents et employés de l'Hôpital Sainte-Anne. En outre, les équipes continuent d'être en communication avec les familles et les proches des résidents de l'établissement.

« La collaboration des professionnels est au coeur de chacune de nos actions. Nous mettons tout en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Les équipes de l'Hôpital Sainte-Anne et l'équipe d'experts du CUSM en collaboration avec l'équipe d'experts du CIUSSS sont mobilisées et travaillent ainsi de concert pour s'assurer que les conditions optimales sont implantées pour faire face aux divers enjeux qui pourraient se présenter au regard de la pandémie, » a précisé Beverley-Tracey John, directrice des soins infirmiers du CIUSSS.

Cette initiative s'ajoute à celles déjà mises en place au sein du territoire de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Le CIUSSS souhaite rassurer la population à l'effet que toutes les actions sont prises pour veiller à ce que les établissements soient les mieux organisés possibles pour faire face à la pandémie et ne ménage ainsi aucun effort pour assurer la santé et la sécurité de ses clientèles et de ses employés.

