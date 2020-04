Suncor soutient les Canadiens et leurs collectivités au moyen d'un programme de Petro-Canada





CALGARY, Alberta, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petro-Canada, une entreprise de Suncor, versera 3 millions $ pour aider à répondre aux besoins des Canadiens et de leurs collectivités. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, dans les établissements Petro-Canada au pays, nos associés et leurs équipes rendront hommage aux Canadiens qui effectuent un travail essentiel au moyen de petits gestes de bonté.

Qu'il s'agisse de rabais sur l'essence, de repas, d'un accès aux douches ou de petits témoignages pour exprimer notre gratitude à l'égard de nos clients, ces gestes sont notre façon de dire Merci à tous les Canadiens qui font leur part durant la pandémie de la COVID-19. Que vous soyez un travailleur de la santé de première ligne, un camionneur assurant la livraison de produits essentiels d'un bout à l'autre du pays, un employé des transports en commun qui permet aux autres de se déplacer, ou un employé d'épicerie, de pharmacie ou d'une entreprise offrant des services de livraison de repas, vous êtes essentiel et nous célébrons votre contribution.

« Avec plus de 1 850 établissements de ventes au détail et de ventes en gros au pays, nous sommes dans une position unique pour tendre la main aux Canadiens et les soutenir durant cette période sans précédent, a expliqué Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Plusieurs travaillent en première ligne partout au Canada. Nous remercions les nombreux travailleurs essentiels des divers secteurs de contribuer à assurer notre santé et notre sécurité et de fournir à notre société ce dont nous avons besoin pour poursuivre nos activités. Je tiens également à souligner l'apport des employés de nos établissements de ventes au détail Petro-Canada et des relais routiers Petro-Pass ? nous vous remercions de fournir un endroit sécuritaire pour le ravitaillement afin que les Canadiens puissent continuer d'aller de l'avant. »

Alors que les besoins des Canadiens continuent d'évoluer, les associés de Petro-Canada travailleront également avec les organismes locaux pour déterminer d'autres façons dont nous pouvons les soutenir et avoir un effet positif sur les quartiers dans l'ensemble du Canada. Ce soutien prendra différentes formes en fonction des besoins des collectivités, comme des articles essentiels pour les hôpitaux, des provisions pour les banques alimentaires et de l'assistance pour les maisons de soins et les établissements de soins prolongés.

« La raison d'être de Suncor est de fournir une source d'énergie digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns des autres et de la planète, et jamais dans l'histoire de notre entreprise n'avons-nous été plus appelés à chercher ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir nos collectivités, a précisé Mark Little. Nous sommes fiers de pouvoir faire notre part avec tous les Canadiens afin de prendre soin les uns des autres en ces temps difficiles ? que ce soit en tirant parti de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pour acheter, donner et distribuer des masques dans les régions du nord du Canada ou en soutenant les Canadiens par l'intermédiaire de Petro-Canada. »

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro-Pass à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à petro-canada.ca.

