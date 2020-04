FARO va annoncer ses résultats financiers du premier trimestre 2020





LAKE MARY, Floride, 15 avril 2020 /CNW/ - FARO® (NASDAQ : FARO), important chef de file mondial des solutions de mesurage et d'imagerie 3D, a annoncé aujourd'hui qu'elle rendra publics ses résultats financiers du premier trimestre, clos le 31 mars 2020, après la fermeture des marchés le mardi 28 avril 2020. Pour accompagner la communication des résultats, Michael D. Burger, président et directeur général de FARO, et Allen Muhich, directeur financier, tiendront une conférence téléphonique, le mercredi 29 avril 2020, à 8h00 (heure de l'Est).

Les personnes intéressées souhaitant y assister peuvent composer le (877) 876-9173 (États-Unis) ou le +1 (785) 424-1667 (International), puis saisir le code d'accès FARO. Une webémission en direct sera offerte depuis la section Relations investisseurs du site de FARO à l'adresse https://www.faro.com/about-faro/investor-relations/events

La webémission, en retransmission, sera disponible dans la même section du site environ deux heures après la fin de la téléconférence et le restera pendant environ 30 jours civils.

À propos de FARO

FARO Technologies développe et commercialise des appareils de mesurage et d'imagerie assistés par ordinateur, ainsi que des logiciels, grâce auxquels nos clients peuvent relier facilement et précisément le monde physique au monde virtuel. Les solutions FARO englobent la fabrication 3D, la construction BIM, la conception 3D, la sécurité publique dans l'optique de la criminalistique et les entreprises photoniques. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.faro.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95369/faro_technologies__inc__logo.jpg

SOURCE FARO

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 17:13 et diffusé par :