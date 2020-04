COVID-19 - La Ville de Montréal reporte l'échéance du deuxième paiement des quotes-parts des villes liées de l'agglomération





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans un souci de diminuer la pression financière à court terme des résidentes et des résidents des villes liées de l'agglomération montréalaise, la Ville de Montréal annonce la modification de deux règlements établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées, dont la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable.

« Dans le contexte actuel, où la solidarité doit être au coeur de nos actions, la Ville continue de mettre en place des mesures afin de soutenir les besoins en liquidité à court terme de la population et des entreprises. En reportant la deuxième échéance du paiement des quotes-parts, Montréal fournit aux villes liées un levier pour qu'elles puissent reporter à leur tour les comptes de taxes », a déclaré Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière, et de la performance organisationnelle.

Conformément à la loi sur l'exercice des compétences municipales dans certaines agglomérations, les dépenses de l'agglomération montréalaise sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités liées de l'île de Montréal, entre autres, la quote-part pour le Service de l'eau et celle pour le Service des premiers répondants.

Pour le présent exercice financier, la seconde échéance des comptes des quotes-parts exigées des municipalités liées est repoussée du lundi 1er juin au jeudi 2 juillet 2020. Les recettes budgétaires des quotes-parts reportées par l'adoption de ces deux règlements totalisent approximativement 217 M$. Rappelons que le 19 mars dernier, la Ville de Montréal a annoncé le report de l'échéance du deuxième versement des taxes municipales au 2 juillet 2020.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 17:09 et diffusé par :