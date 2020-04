LuminUltra fournira 500 000 tests de dépistage de la COVID-19 par semaine au gouvernement canadien





FREDERICTON, NB, le 15 avril 2020 /CNW/ - Le chef de file canadien en biotechnologie LuminUltra a annoncé aujourd'hui qu'il fournirait 500 000 tests indispensables de dépistage de la COVID-19 par semaine au gouvernement fédéral canadien qui seront utilisés à travers le Canada.

Lors de son point de presse plus tôt aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que l'entreprise du Nouveau-Brunswick LuminUltra accélère sa capacité de production pour fournir des tests aux provinces et aux territoires.

« Nous avons immédiatement répondu à l'appel du premier ministre à se joindre aux efforts contre ce virus en redéployant notre équipe pour développer les tests nécessaires à la COVID-19, a déclaré le président et PDG de LuminUltra Pat Whalen. En produisant et fournissant 500 000 tests par semaine en utilisant notre infrastructure existante, nous fournirons essentiellement un test pour chaque Canadien - une étape importante pour combattre la pandémie, protéger les Canadiens et réduire le coût humain de cette maladie. »

Reconnu mondialement comme chef de file des analyses biologiques à résultats rapides, LuminUltra a les outils et le talent spécialisés pour produire les tests de dépistage rapidement, minutieusement et en grande quantité. L'entreprise est en bonne position tant d'un point de vue manufacturier que financier pour accélérer la production pour répondre à la demande croissante. L'expédition de ces tests de dépistage a déjà commencé et la cadence continuera pour l'année qui vient.

« À LuminUltra, notre équipe est très fière de pouvoir aider les Canadiens durant cette période si difficile pour notre pays. Compte tenu de notre expertise en analyse biologique en environnement, c'était une extension naturelle pour nous de développer un test de dépistage pour la COVID-19. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de travailler avec l'équipe de l'Agence de santé publique du Canada au cours des dernières semaines. Leur travail sans relâche pour protéger notre pays a été très inspirant, » a continué M. Whalen.

À propos de LuminUltra

LuminUltra est une entreprise canadienne de biotechnologie comptant plus de 20 années d'expérience dans le développement et la production d'analyses biologiques à résultats rapides utilisées pour des applications environnementales comme les tests d'eau. L'entreprise compte des dizaines de clients Fortune 500, a des activités commerciales dans plus de 80 pays et des opérations dans six pays.

De plus, LuminUltra encourage une culture d'innovation et d'agilité et est en pleine voie d'accélération, ayant fait l'acquisition de plusieurs entreprises au cours des dernières années et conclu un partenariat avec la société d'investissement privé spécialisée XPV Water Partners. Cette innovation, cette agilité et ce partenariat ont positionné avantageusement l'entreprise pour répondre à l'appel du premier ministre Trudeau pour joindre la lutte contre la COVID-19.

SOURCE LuminUltra

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 17:07 et diffusé par :