COVID-19 : l'appui aux petites entreprises annoncé par la Ville de Montréal vient complémenter les mesures d'aide à la disposition des PME





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la décision de la Ville de Montréal d'utiliser le financement octroyé par le gouvernement du Québec pour soutenir les petites entreprises des quartiers montréalais.

« Le programme d'aide annoncé au début du mois par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a permis d'apporter du répit aux petites et moyennes entreprises. L'annonce de la Ville permet d'avancer très rapidement des fonds pour les petites entreprises de quartier qui ne se qualifiaient pas pour les programmes d'aide gouvernementaux annoncés jusqu'ici. L'annonce de la Ville constitue un bel exemple d'approche complémentaire entre les ordres de gouvernement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision de la Ville de bonifier l'aide financière offerte par le gouvernement en absorbant les intérêts sur les prêts consentis pour les six premiers mois. Cette mesure permettra aux entreprises montréalaises d'assumer les coûts fixes, un enjeu important dans le contexte actuel. Il s'agit d'un geste utile et nécessaire », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

