Pages Jaunes Limitée annonce la présentation d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités par Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée aux fins du rachat de débentures

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société ») est heureuse d'annoncer que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté un avis déposé par Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée (TSX : YPG.DB) (la « filiale ») de son intention de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre ») au moyen d'opérations réalisées par l'intermédiaire de la TSX ou d'un autre système de négociation canadien.

L'avis prévoit que la filiale pourrait, au cours de la période de 12 mois qui commence le 20 avril 2020 et se termine le 19 avril 2021, racheter des débentures échangeables, subordonnées et de rang supérieur d'un capital maximum de 6 647 578 $ échéant le 30 novembre 2022 (les « débentures »), soit environ 10 % du flottant (terme défini dans les politiques de la TSX) de la filiale, compte tenu de débentures émises et en circulation d'un capital de 107 089 000 $ et d'un flottant de débentures d'un capital de 66 475 781 $ au 9 avril 2020. Le prix que la filiale paiera pour ces débentures correspondra au cours en vigueur au moment de l'acquisition. Le nombre réel de débentures qui pourra être racheté aux termes de l'offre sera établi par la direction de la filiale. Toutes les débentures seront rachetées aux fins d'annulation.

Aux termes des politiques de la TSX, le montant en capital maximum des débentures qui pourront être rachetées en un jour aux termes de l'offre sera de 4 963 $, soit 25 % du capital de 19 853 $ des débentures, ce qui correspond au volume moyen des opérations quotidiennes à l'égard des débentures à la TSX pour la période de six mois terminée le 31 mars 2020 (pourvu que, jusqu'au 30 juin 2020, le montant maximum des débentures qui pourront être rachetées en un jour aux termes de l'offre soit de 9 926 $, soit 50 % du volume moyen des opérations quotidiennes à l'égard des débentures à la TSX). En outre, la filiale peut, une fois par semaine, effectuer un rachat en bloc de débentures qui n'appartiennent pas directement ou indirectement à des initiés de la filiale, conformément aux politiques de la TSX.

Dans le cadre de l'offre, la filiale a mis sur pied un plan de rachat de titres automatique (un « plan de rachat ») avec un courtier désigné. Le plan de rachat vise à permettre le rachat de débentures lorsque sa filiale ne sera pas ordinairement autorisée à racheter des débentures en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction d'opérations usuelles qu'elle s'est elle?même imposées. Aux termes du plan de rachat, avant d'entamer une période d'interdiction d'opérations, la filiale peut, sans y être tenue, enjoindre au courtier désigné d'effectuer des rachats dans le cadre de l'offre conformément aux modalités du plan de rachat et aux politiques de la TSX durant la période d'interdiction d'opérations. Il sera tenu compte de tous les rachats effectués dans le cadre du plan de rachat aux fins du calcul du nombre de débentures rachetées aux termes de l'offre.

Comme il a été annoncé le 13 février 2020, la Société entend effectuer un paiement de rachat facultatif afin de rembourser intégralement les débentures le 31 mai 2021 ou peu après cette date, à leur valeur nominale. Ainsi, le conseil d'administration de la Société estime que le rachat des débentures avant cette date serait dans l'intérêt financier de la Société, selon le prix de rachat, afin d'accélérer le processus de rachat anticipé.

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles PJ, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez www.entreprise.pj.ca.

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sujet des objectifs, des stratégies et de la situation financière de la Société, y compris l'intention de la filiale d'effectuer un paiement de rachat facultatif afin de rembourser intégralement les débentures le 31 mai 2021 ou peu après cette date, à leur valeur nominale. Ces énoncés sont prospectifs et sont fondés sur nos attentes actuelles, au 15 avril 2020, à propos de nos activités et marchés, ainsi que sur diverses estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes, si des risques connus ou inconnus ont une incidence sur nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent inexactes. Par conséquent, rien ne garantit que des énoncés prospectifs se matérialiseront. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles sont analysés à la section 5 de notre rapport de gestion du 12 février 2020. Sauf si nous y sommes tenus par la loi, nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs, et ce, même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

