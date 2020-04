WSP fait le point sur ses activités dans le contexte de la COVID-19





MONTRÉAL, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « société ») a présenté aujourd'hui une mise à jour sur ses activités et les mesures qu'elle a prises à la lumière de l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus (« COVID-19 »).

En réponse à la pandémie, la société a mis en place des plans de poursuite des activités pour assurer la sécurité de son personnel. La main-d'oeuvre mondiale de la société est active dans un certain nombre de pays, la plupart de ses employés ayant effectué une transition vers le travail à distance. Grâce à ses investissements technologiques, les employés collaborent pour réaliser des projets et mener à bien de nouvelles tâches. Dans la plupart de ses principaux centres d'affaire, nombre de services ou projets sont considérés comme des services essentiels et, à ce jour, la société a maintenu de bons niveaux de productivité. Bien qu'un début de ralentissement ait été observé avec quelques projets retardés, les clients de WSP ont jusqu'à présent généralement maintenu leur engagement, en particulier dans le secteur public qui représente 56 % des revenus nets de 2019 et où WSP a obtenu de nouvelles commandes. En outre, la société a constaté, depuis début mars, une amélioration de ses activités à Hong Kong et en Chine continentale.

« Au fur et à mesure que la situation continue d'évoluer, notre premier objectif a été d'assurer la santé de nos employés et de leurs familles, de nos clients, ainsi que des collectivités où nous sommes présents. À l'heure actuelle, la plupart de nos employés dans le monde travaillent à distance, ce qui nous permet de continuer à soutenir efficacement nos clients. Parallèlement, nos équipes de direction sont pleinement engagées et habilitées à mettre en oeuvre des plans régionaux de poursuite des activités visant à aider nos clients et nos partenaires à traverser cette période inhabituelle. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'impact global et la durée de l'épidémie de COVID-19, nous croyons que le modèle commercial diversifié de WSP (tant d'un point de vue géographique que sectoriel), sa présence marquée dans le secteur public, son mode de gestion axé sur les régions et son bilan solide, devraient la mettre en position de force pour relever tous ces défis », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous sommes également fiers de voir nos experts contribuer à la lutte contre la COVID-19. À titre d'exemple, à Montréal, des membres de notre équipe travaillent à un projet urgent consistant en l'agrandissement de la salle d'isolement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Aux États-Unis, notre personnel appuie le service postal américain pour l'assainissement complet du centre de traitement et de distribution du courrier du comté de Westchester, dans l'État de New York. Mentionnons également que WSP a été retenue au Royaume-Uni ? comme dans d'autres régions du monde ? pour fournir des services de conception et des services conseils relativement à un certain nombre d'établissements de soins de santé », a-t-il ajouté.

En prévision des défis à venir, la société a mis en oeuvre, de manière proactive, des mesures visant à ajuster ses structures de coûts et a reporté toutes les dépenses d'immobilisations jugées non essentielles. WSP suit de près les développements dans chacune des régions où elle est active et envisagera des initiatives supplémentaires au fur et à mesure que la situation évoluera. Bien qu'on ne s'attend pas à ce que les résultats du premier trimestre de la société soient matériellement affectés par la pandémie de la COVID-19, WSP reconnaît l'incertitude sans précédent à laquelle la société est confrontée et estime qu'il est prudent de retirer ses perspectives financières pour 2020, telles que communiquées le 26 février 2020.

Sur le plan du bilan, au 31 décembre 2019, WSP affichait un faible niveau d'endettement, son ratio dette nette/BAIIA ajusté s'établissant à 1,1 et sa capacité d'emprunt disponible en vertu de sa facilité de crédit s'élevait à 910,1 millions de dollars. Au cours de l'exercice 2019, une proportion importante de ses revenus nets provenaient du secteur public (en particulier dans le secteur du transport et des infrastructures), ce qui devrait, avec son bilan solide, positionner avantageusement la société pour bénéficier des futurs programmes gouvernementaux de relance attendus dans les pays de l'OCDE (où WSP génère 90 % de ses revenus nets).

M. L'Heureux a conclu ainsi « : Je tiens à remercier nos employés et nos clients pour leur soutien continu dans ces temps sans précédents. Je suis convaincu que notre clientèle solide et notre modèle axé sur l'autonomie des régions, ainsi que nos mesures proactives, nous aideront à traverser, tous ensemble, cette période difficile en faisant preuve de résilience. »

