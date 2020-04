Pandémie de la COVID-19 - La ministre Danielle McCann annonce un financement supplémentaire de 20 M$ pour venir en aide aux organismes communautaires





QUÉBEC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui que le gouvernement du Québec met en place une aide d'urgence de 20 M$ afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires exprimés par les organismes communautaires régionaux et nationaux dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît l'apport essentiel des organismes communautaires à la santé et au bien-être de la population et est soucieux de maintenir un filet social pour répondre aux besoins de la population en cette situation exceptionnelle.

Les sommes seront accordées aux centres intégrés et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux qui veilleront à répartir le financement aux organismes communautaires qui offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans les secteurs de l'alimentation, l'hébergement, l'accompagnement-transport bénévole, et les services communautaires de santé physique et mentale. Une attention particulière sera accordée aux clientèles plus vulnérables, dont les jeunes en difficulté, les personnes aînées, les personnes proches aidantes, les personnes ayant une déficience et les personnes en situation d'itinérance. Un montant minimal de 700 000 $ sera réservé à des organismes ou regroupements nationaux.

Ce soutien financier permettra de couvrir les frais excédentaires engendrés par la pandémie, notamment les dépenses liées à l'achat de matériel sanitaire, à l'embauche de ressources et au temps supplémentaire. Tous les organismes communautaires doivent suivre les directives énoncées par la santé publique et prendre les dispositions appropriées afin de protéger la santé et le bien-être de leurs travailleurs et de leur clientèle, et ce, en cohérence avec les orientations gouvernementales.

« Par cette aide financière d'urgence, nous voulons nous assurer que l'ensemble des citoyens puisse avoir accès au soutien dont ils ont besoin pour traverser en toute sécurité cette situation d'une ampleur inédite. Notre gouvernement a à coeur de soutenir les organismes communautaires et leurs équipes dévouées qui oeuvrent dans les secteurs prioritaires, et ce, avec des moyens à la hauteur du contexte exceptionnel que nous vivons, dans un souci d'équité pour les personnes les plus vulnérables de notre société. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Cette aide d'urgence de 20 M$ s'inscrit en complémentarité des financements suivants accordés récemment dans le cadre de la pandémie :

Soulignons qu'annuellement, le MSSS contribue financièrement, par le biais du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), à la réalisation de la mission globale et aux activités de près de 3200 organismes communautaires nationaux et régionaux.

