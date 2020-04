Pandémie de la COVID-19 - François Legault demande aux médecins d'aller prêter main-forte dans les CHSLD





QUÉBEC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les différents milieux de vie pour aînés auraient besoin de 2?000 personnes de plus pour donner des soins aux résidents, le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé mercredi aux médecins spécialistes et aux médecins de famille de se rendre dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qui ont besoin de bras pour effectuer différentes tâches, ce qui aidera les infirmières et les préposés aux bénéficiaires.

«?On ne manque pas de médecins dans les CHSLD, on manque d'infirmières et de préposés?», a déclaré le premier ministre. Celui-ci évalue à 1?382 le nombre de membres du personnel absents seulement dans les CHSLD publics, et à 2?000 au total le nombre de personnes requises pour faire face à la crise. M. Legault convient que les médecins sont surqualifiés pour ce travail. Toutefois, dans la situation exceptionnelle, ils ont les compétences nécessaires pour prendre soin de nos aînés, les nourrir, les soigner, les laver et ils sont entièrement capables de leur donner des services dignes de ce nom.

«?Aujourd'hui, je fais appel à tous les médecins du Québec. Je fais appel à votre sens du devoir, à votre sens des responsabilités. On ne peut pas les inventer, les infirmières et les préposés?», a lancé le premier ministre en soulignant que les médecins peuvent faire du travail qui aidera grandement les infirmières et les préposés.

M. Legault a indiqué qu'actuellement, toutes les énergies du gouvernement sont mobilisées aux endroits où la pandémie sévit. Il a rappelé que dans la majorité des résidences privées pour aînés et des CHSLD, les choses se passent correctement. En date d'aujourd'hui, sur un total de 2?600, il y a 42 endroits où la situation est plus délicate.

Le gouvernement demeure vigilant devant le nombre des décès à la hausse

Avec un bilan de cas confirmés à 14?860, une augmentation de 612 en 24 h, le premier ministre a précisé qu'il est normal, compte tenu du fait que l'on teste plus, que ce nombre soit revu à la hausse jour après jour. Il a ajouté que les Québécois doivent malheureusement s'attendre à encore plusieurs décès dans les prochains jours. En date d'aujourd'hui, le bilan était de 487 décès. M. Legault a offert ses condoléances aux familles et aux proches des victimes.

«?Même si on parle beaucoup des milieux de vie accueillant des personnes aînées et des personnes vulnérables à la COVID-19, il faut continuer d'être prudents dans nos maisons, dans le reste de la société. Nos efforts de confinement nous ont permis de sauver des centaines de vies. Ce n'est pas le temps de lâcher, on est en train de passer à travers?», a conclu le premier ministre.

«?Il y a 1?382 absences seulement dans les CHSLD publics. Si on inclut les CHSLD privés et si on tient compte de la situation exceptionnelle que l'on vit actuellement, nous avons besoin de 2?000 personnes de plus. Je comprends que beaucoup de médecins de famille font du télétravail, mais on a besoin de bras, sur le plancher, dans les CHSLD. Du côté des médecins spécialistes, avec le report de chirurgies, on a beaucoup de médecins spécialistes qui sont disponibles.?»

François Legault, premier ministre du Québec

«?Beaucoup de médecins - généralistes et spécialistes - vont en mission humanitaire à l'extérieur du Québec. Ils se dévouent. Ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, elle est au Québec, elle est en CHSLD. On veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans nos CHSLD, pour nos aînés, pour aider celles et ceux qui ont bâti le Québec.?»

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

En date du mardi 14 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 14?860 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 984 personnes sont hospitalisées, dont 218 personnes aux soins intensifs, une diminution de 12.

Le bilan des décès s'élève à 487 au Québec.

