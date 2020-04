La Foire de Canton se tiendra en ligne pour la première fois en 63 ans





GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2020 /CNW/ - La Foire chinoise sur l'importation et l'exportation (la Foire de Canton) tiendra sa 127e édition en ligne à la mi-juin en raison de la pandémie de COVID-19.

« Après plus de six décennies d'efforts soutenus, la Foire de Canton est devenue la foire commerciale la plus vaste et la plus complète de la Chine et celle qui jouit de la plus longue histoire, du plus grand nombre de produits et de clients, et des meilleurs résultats commerciaux », soutient Ren Hongbin, ministre adjoint au Commerce. « Nous proposons que la 127e Foire de Canton soit virtuelle plutôt que réelle. Il s'agit d'une réponse pragmatique à la pandémie de COVID-19 de même qu'une initiative majeure de développement innovant. »

Faisant partie intégrante de l'économie mondiale, la Chine s'efforce de maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement et industrielle de la planète, alors que la majorité des entreprises et des usines ont repris leurs activités courantes. La Foire de Canton est déterminée à stimuler le libre commerce entre ses partenaires mondiaux. La première Foire virtuelle de Canton créera une tribune en ligne destinée au commerce international visant les produits spécialisés de qualité répartis dans 16 principales catégories d'exportation, comme les appareils électroménagers, les biens de consommation, les textiles, ainsi que les soins médicaux et les soins de santé.

S'appuyant sur des technologies de l'information sophistiquées, la Foire de Canton offrira des services virtuels de jour comme de nuit afin de promouvoir les produits, de jumeler clients et vendeurs et d'assurer les négociations, ce qui permettra aux entreprises chinoises et internationales de faire des commandes à distance.

De plus, la Foire de Canton établira une zone de commerce électronique transfrontalier afin d'explorer de nouvelles avenues efficaces pour le commerce international et de promouvoir un lot de bannières d'entreprises actives dans ce secteur. Elle fournira aussi des services de diffusion continue en direct à l'intention des exposants pour qu'ils puissent promouvoir leurs produits auprès des acheteurs grâce à des canaux personnalisés. La diffusion en direct sera maintenue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les participants pourront discuter face à face ou plutôt rejoindre certains publics précis à des fins de marketing de masse.

« Nous mobiliserons activement toutes les ressources, élèverons les niveaux techniques, élargirons la portée des entreprises privilégiées, rehausserons les services de soutien et améliorerons l'expérience virtuelle de l'ensemble des entreprises. Nous promettons d'organiser une "Foire virtuelle de Canton" particulièrement magnifique, qui aura une signification unique, compte tenu des mesures spéciales mises en place en cette période sans précédent. Nous vous invitons à porter une attention marquée à l'événement à ce moment », affirme Li Xingqian, directeur de la division du commerce extérieur du ministère du Commerce.

