Pandémie de la COVID-19 - Report du concours de l'Ordre national du mérite agricole dans la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation tient à informer les acteurs du milieu agricole et ses partenaires que le 131e concours de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA), qui devait se tenir dans le territoire de la région de la Montérégie en 2020, est remis à l'an prochain, dans la même région, en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi en est-il du Prix de la relève agricole 2020, qui devait être décerné, à l'Assemblée nationale, à un jeune entrepreneur ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles, à l'occasion de la cérémonie de l'ONMA prévue pour l'automne prochain.

Cette décision difficile a été prise afin de laisser tout le temps et toute la latitude nécessaires aux productrices et aux producteurs agricoles de ce territoire pour leur permettre de se concentrer sur leurs activités de production, qui sont vitales pour la population du Québec, tout particulièrement en cette période de crise. De plus, compte tenu des mesures de confinement en vigueur et des recommandations de la santé publique, les membres des jurys ne pourraient probablement pas se déplacer dans les fermes au cours des prochaines semaines.

Étant donné la somme de temps et d'énergie que nécessite la préparation d'une candidature, il sera plus facile de se consacrer à cette tâche lorsque la crise sera derrière nous. Les agricultrices et les agriculteurs montérégiens seront alors plus en mesure de constituer des dossiers complets et représentatifs de leur engagement, de leur dynamisme et de leur savoir-faire. Le Ministère les invite d'ailleurs à s'inscrire en grand nombre le moment venu. À cet égard, il est à noter que la période d'inscription est suspendue pour être reportée au 15 janvier 2021. Cependant, les candidatures déjà reçues seront conservées pour l'an prochain.

Plus haute et plus ancienne distinction du gouvernement du Québec destinée aux femmes et aux hommes qui se consacrent à l'agriculture, l'ONMA revêt une grande importance pour le secteur agricole. Il s'agit d'une opération annuelle structurée. En raison de son immensité, le Québec est divisé en cinq grands territoires pour les fins du concours; ainsi, chacun accueille le concours à tour de rôle tous les cinq ans. Les acteurs du milieu doivent donc avoir le temps de bien s'y préparer. Il convient de préciser que l'annonce d'aujourd'hui implique que les concours qui devaient avoir lieu les années suivantes dans les autres territoires sont tous décalés d'un an.

Faits saillants à propos de l'ONMA

Depuis 1889, le concours annuel de l'ONMA encourage l'excellence dans le secteur agricole en récompensant des femmes et des hommes qui s'y distinguent. Y être reçu constitue un véritable couronnement dans la carrière des agricultrices et des agriculteurs ainsi qu'une reconnaissance publique de leur rôle capital dans le développement économique et social de leur région comme de l'ensemble du Québec.

Les cinq territoires

Montérégie (secteurs Est et Ouest) Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Laurentides, Montréal-Laval-Lanaudière et Outaouais Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord

