COVID-19 - Montréal annonce son programme destiné à soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises en difficulté

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le déploiement et la bonification du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 du gouvernement du Québec pour la Métropole. Au total, l'agglomération montréalaise reçoit du gouvernement un prêt de 40 M$, qui lui permettra d'accorder aux entreprises admissibles un prêt maximal de 50 000 $.

De plus, afin de mieux répondre aux enjeux de liquidité des entreprises montréalaises, la Ville de Montréal assumera les intérêts encourus pendant la période de six mois du moratoire qu'autorise le prêt consenti aux entreprises. Dans un souci de déployer le programme le plus rapidement possible, la Ville a également décidé d'avancer la somme de 40 M$, le temps de recevoir l'aide gouvernementale.

« Je tiens d'ailleurs à remercier le gouvernement du Québec pour cette contribution significative. Depuis le tout début de la pandémie, nous faisons face collectivement à un défi immense qui touche autant la population que les entreprises. Notre administration est déterminée à soutenir la communauté d'affaires notamment les petites entreprises qui animent nos quartiers et qui sont particulièrement ébranlées par cette crise. C'est pour cette raison que nous bonifions l'aide du gouvernement notamment en absorbant les intérêts encourus pendant les six premiers mois des prêts consentis », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette aide s'ajoute à une série de mesures économiques annoncées ces dernières semaines par notre administration. Nous sommes dédiés à aider les entreprises montréalaises à passer à travers cette crise et mettons tout en place pour y arriver », a mentionné Luc Rabouin, responsable du développement économique, du commerce et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Programme d'aide d'urgence

Le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 du gouvernement du Québec est destiné à soutenir financièrement, pour une période limitée et sous forme de liquidité, les entreprises qui éprouvent des difficultés à maintenir, consolider ou relancer leurs activités en raison de la COVID-19.

Cette initiative est soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec, qui octroie 40 M$ à l'agglomération montréalaise sous forme de prêt afin de venir en aide aux PME de tous les secteurs d'activités.

Cette aide est disponible pour toute entreprise montréalaise fermée temporairement ou susceptible de l'être ainsi que celles qui tentent de maintenir ou relancer leurs opérations dans le contexte de cette crise.

Toutes les entreprises montréalaises, incluant celles de l'économie sociale, dont les coopératives et organisations à but non lucratif réalisant des activités marchandes, pourront se prévaloir de ce programme.

L'aide sera octroyée via le réseau PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises montréalaises. Elle prendra la forme d'un prêt et pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $ à un taux d'intérêt de 3 %, au-delà de la période de moratoire de 6 mois. La Ville de Montréal prendra en charge les intérêts encourus pendant les six premiers mois du prêt.

Afin de tenir compte de la situation de crise, les entreprises bénéficieront d'un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire, pour rembourser leur prêt. Cet amortissement pourrait même à titre exceptionnel aller jusqu'à 60 mois.

Inscriptions

Les entreprises montréalaises qui souhaitent se prévaloir du programme pourront prendre connaissance des modalités de financement sur la page Fonds d'urgence du site web de PME MTL. Un formulaire pour soumettre une demande de prêt sera mis en ligne dans les prochains jours.

Ligne d'information

Les entreprises qui souhaitent recevoir de l'information sur les différents programmes et mesures en vigueur peuvent communiquer avec la Ville de 8h à 17h au 514 394-1793 ou via le lien web suivant :

https://sdemtl.wufoo.com/forms/mdycqfz0clekoo/

Plus de détails

Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19

