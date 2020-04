Déclaration commune de la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et de chefs de file des syndicats et de l'industrie au sujet du soutien aux travailleurs et aux employeurs pendant la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19)





GATINEAU, QC, le 15 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et des chefs de file des syndicats et de l'industrie ont émis la déclaration commune suivante après une téléconférence avec des intervenants sur les défis que doivent relever les travailleurs et les employeurs des industries sous réglementation fédérale en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19).

« Le Canada fait face à une situation sans précédent avec la pandémie de COVID-19. Le monde du travail connaît des perturbations rapides et considérables qui touchent tout le monde : les employeurs, les travailleurs, leur famille et les collectivités environnantes. Les semaines et les mois à venir ne seront pas faciles, mais nous allons les traverser ensemble.

Un certain nombre de mesures extraordinaires, mais nécessaires, ont été prises pour protéger et soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens pendant la crise. Des entreprises partout au Canada ont dû modifier considérablement, voire arrêter complètement, leurs opérations afin d'aider à aplatir la courbe. Et cela a eu d'énormes répercussions, autant sur les employeurs que sur les travailleurs. Afin de les aider à traverser cette période incroyablement difficile, le gouvernement du Canada a mis en place la Prestation canadienne d'urgence et la Subvention salariale d'urgence du Canada pour aider les travailleurs touchés par la COVID-19 à nourrir leur famille et garder un toit sur leur tête, de même que pour aider les entreprises à maintenir en poste leurs employés. Afin que les travailleurs puissent prendre congé pour gérer des situations liées à la COVID-19, comme la fermeture des écoles et l'auto-isolement, le gouvernement a créé un nouveau congé dans le Code canadien du travail, et a éliminé l'exigence concernant la présentation d'un certificat médical pour bénéficier des congés existants.

La semaine dernière, à titre de représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs qui agissent au nom de près de 1 million de travailleurs et de milliers d'employeurs sous réglementation fédérale dans des secteurs comme les transports aérien, ferroviaire et routier par camions, les banques, les télécommunications et la diffusion, et les services de messagerie, nous nous sommes réunis pour discuter des étapes prises jusqu'à présent pour nous assurer que les milieux de travail sont sûrs, que les travailleurs sont protégés, et que les entreprises et l'économie canadienne sont aussi fortes qu'elles peuvent l'être. Les entreprises, les travailleurs et tous les intervenants canadiens continuent de bénéficier des conseils et les stratégies d'experts de l'Agence de la santé publique du Canada, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités de santé publique pour atténuer la propagation du COVID-19 dans les milieux de travail. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail offre gratuitement de nombreuses formations et ressources en ligne relativement à la COVID-19, et travaille actuellement sur des pratiques exemplaires supplémentaires particulières à certains secteurs.

Nous avons également écouté nos préoccupations mutuelles et exploré les options concernant d'autres mesures de soutien et de protection pour les travailleurs et les entreprises, en particulier les petites entreprises, tout en nous assurant que les biens et les services essentiels sont disponibles pour les Canadiens. Nous convenons qu'à mesure que la situation évolue, nous devons demeurer flexibles et nous adapter dans notre manière de répondre et par-dessus tout, nous devons continuer à travailler ensemble en collaboration. Notre réunion a renforcé le fait que nous avons des buts communs : protéger la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs canadiens, et faire en sorte que les entreprises canadiennes soient prêtes à revenir en force et veiller à ce que l'économie puisse se rétablir en remettant les gens au travail rapidement après la fin de la crise, et ce, en toute sécurité. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à poursuivre notre collaboration pour atteindre ces objectifs, maintenant et lorsque nous aurons vaincu la COVID-19.

Enfin, nous profitons de l'occasion pour reconnaître le rôle vital joué par bon nombre des travailleurs et employeurs sous réglementation fédérale qui sont aux premières lignes pour fournir des biens et des services essentiels aux Canadiens d'un océan à l'autre. Aujourd'hui plus que jamais, leur travail est indispensable au bien?être de notre pays et au nom de tous les Canadiens, nous souhaitons les remercier pour l'important travail qu'ils accomplissent. »

Liste des intervenants et de leurs représentants

Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), Derrick Hynes , président et chef de la direction

, président et chef de la direction Unifor, Jerry Dias , président

, président Congrès du travail du Canada (CTC), Hassan Yussuff , président

(CTC), , président Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), Dan Kelly , président, chef de la direction, président du conseil

, président, chef de la direction, président du conseil Alliance Canadienne du camionnage (ACC), Stephen Laskowski , président

, président Association des banquiers canadiens (ABC), Neil Parmenter , président et chef de la direction

, président et chef de la direction Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, président

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer , président

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 14:26 et diffusé par :