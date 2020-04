La FTQ commente l'arrêté ministériel en éducation - «?Oui pour aider, mais pas n'importe comment?» - Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et les syndicats qu'elle représente dans le secteur de l'éducation sont prêts à mettre l'épaule à la roue, mais pas pour faire n'importe quoi et n'importe comment.

L'arrêté ministériel adopté le 10 avril dernier par le gouvernement Legault vise tout le personnel du secteur de l'éducation à l'exception du personnel des services essentiels, comme les services de garde d'urgence. Le reste du personnel, employés de soutien, professeurs, personnel administratif, professionnel, peuvent être appelés à aller travailler dans le secteur de la santé. «?Comme nous l'avons fait avec les derniers arrêtés, nous invitons les gestionnaires à la plus grande prudence. L'offre de travail devra faire l'objet de discussion avec les représentants des travailleurs et travailleuses et se faire de façon volontaire. Il faut aussi prévoir une formation appropriée, planifier une pratique sécuritaire pour ceux et celles qui se porteront volontaires et assurer la disponibilité des équipements de protection?», déclare le secrétaire général de la FTQ Denis Bolduc.

«?Nos organisations veulent faire confiance aux gestionnaires, mais ces derniers devront aussi nous faire confiance et être à l'écoute des besoins et des craintes qui seront exprimés. Tout cela doit se faire dans le respect des compétences et des travailleurs et travailleuses. La santé et sécurité doit être la priorité et cela devra se faire sans compromis?», conclut le secrétaire général.

Nos organisations représentent plus de 20?000 travailleurs et travailleuses dans le secteur de l'éducation : psychologues, secrétaires d'école, techniciens en éducation spécialisée, concierges, plombiers, techniciens de laboratoire, éducatrices en service de garde, agents de bureau, etc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

