MAtv poursuit sa mission de média communautaire et lance une chaîne positive à travers tout le Québec

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - MAtv lance la série La Chaîne positive, une production adaptée pour chacune des régions du Québec, véhiculant des messages positifs provenant de citoyens et d'organismes locaux. Produite entièrement en mode télétravail en respect des consignes de distanciation sociale, cette nouveauté, se veut un « rassemblement » télévisuel positif qui saura unir, outiller, divertir et faire sourire.

« La situation que nous vivons actuellement nous rappelle toute l'importante de la solidarité humaine, les citoyens ont besoin de demeurer connectés. MAtv a un rôle à jouer en tant que média communautaire hyperlocal tout en assurant la santé et la sécurité de ses employés et collaborateurs », exprime Steve Desgagné, directeur principal de MAtv.

Ce concept se distingue par la mise en lumière des ressources communautaires utiles grâce à des témoignages positifs propres à la réalité de chaque région. En effet, La Chaîne positive est adaptée et unique pour les régions suivantes : Montréal, Québec-Lévis, Outaouais, Sherbrooke, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sorel-Tracy, Granby et Cap-de-la-Madeleine.

Rappelons que MAtv a lancé en février dernier sa campagne Partager ce que nous sommes. Cette initiative avait pour objectif de réaffirmer plus que jamais son rôle de tribune citoyenne dans les collectivités qu'elle dessert. La Chaîne positive s'inscrit résolument dans le mandat de MAtv : impliquer les citoyens dans la production de contenu communautaire et local.

La diffusion de La Chaîne positive débute dès cette semaine dans la majorité des régions du Québec (voir l'horaire détaillé sur www.matv.ca).

Les citoyens, travailleurs, élus, organismes, entrepreneurs et artistes désirant collaborer à La Chaîne positive de leur région sont invités à le faire via la messagerie privée de la page Facebook de leur chaîne MAtv régionale ou par courriel à l'adresse lachainepositive@matv.ca.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

