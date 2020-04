Accompagner et protéger nos résidents à travers la crise de la COVID-19





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'un article paru ce matin dans le journal Le Devoir à l'effet que des personnes âgées en fin de vie auraient été poussées à quitter la résidence L'Ambiance, Le Groupe Maurice tient à rétablir les faits.

Bien en amont des décisions gouvernementales, le Groupe Maurice a mis en place des procédures et protocoles visant à protéger autant que possible ses résidences pour personnes âgées contre la COVID-19. Cela inclut des obligations pour nos résidents, comme des restrictions à la circulation et l'interdiction des visites, ainsi que pour nos équipes, comme les procédures en matière d'hygiène, la distanciation physique et la gestion des services additionnels pour assurer le confort de nos résidents dans ces circonstances exceptionnelles. Tout est fait pour permettre aux personnes de demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible.

Cela dit, les résidences privées pour personnes âgées (RPA) ne sont pas des centres hospitaliers ou des CHSLD. Elles n'ont pas les ressources humaines ni matérielles pour se substituer aux soins dispensés dans un hôpital ou un CHSLD. Le Groupe Maurice tient à rappeler qu'il applique rigoureusement les directives exceptionnelles émises par la santé publique afin de combattre la propagation de la COVID-19, même si cela signifie parfois de devoir gérer des situations déchirantes tant pour les résidents que pour leur famille.

« Les émotions sont à fleur de peau. Nous comprenons que certains résidents ou leurs proches vivent des situations difficiles et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité et le confort de nos résidents, » précise Rita Kataroyan, vice-présidente marketing du Groupe Maurice.

Conformément aux directives de la santé publique, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, en étroite collaboration avec la direction de la résidence L'Ambiance, a réussi à trouver des lits sur un étage dédié en centre d'hospitalier pouvant y accueillir, de la manière la plus humaine possible, les résidents infectés n'étant pas en mesure de respecter les consignes d'isolation de par leur conditions cognitives, et ce, afin de protéger les autres résidents et minimiser les risques de propagation du virus. Ainsi, les résidents hospitalisés ont accès à des soins et équipements mieux adaptés à leurs conditions de santé, notamment à des respirateurs qui ne sont pas disponibles pour les RPA.

Aucun transfert de résident en centre hospitalier ne s'est fait sans l'accord des personnes concernées, que ce soit les résidents eux-mêmes ou leur premier répondant, s'ils ne sont pas en mesure de prendre une décision. Ainsi, toutes les familles contactées ont accepté le transfert de résidents et compris la nécessité d'un tel transfert. Les conversations, parfois difficiles, ont eu lieu et toutes les explications ont été fournies afin d'obtenir les accords nécessaires.

« Nous avons senti que les professionnels de la résidence Ambiance faisaient tout en leur pouvoir pour nous tenir très informés en nous offrant, notamment, des options claires nous permettant de prendre la décision la plus juste pour notre proche, même si celle-ci était n'était pas facile à prendre. L'humanité du personnel du Groupe Maurice avec lequel nous avons interagi ne peut être remise en question, encore moins dans ce contexte où nous avons été accompagnés dans notre processus décisionnel, tant par la direction que le personnel infirmier d'Ambiance » - Fils d'une personne résidant à L'ambiance et qui a requis l'anonymat.

« Malgré la situation exceptionnellement difficile dans laquelle nous sommes tous plongés, l'heure n'est pas aux accusations non fondées, mais à la solidarité et à l'entraide afin de protéger les personnes âgées du mieux possible, » conclut Mme Kataroyan.

À propos du groupe Maurice

Le Groupe Maurice (LGM) est un chef de file québécois en matière de conception, de développement et de gestion de résidences d'avant-garde pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Fondé en 1998, il compte désormais plus de 2 000 employés, une équipe de direction chevronnée ayant une connaissance approfondie de l'industrie et une réputation hors pair tant au niveau du développement que des opérations. LGM est passé d'une seule résidence en 2000 à 36 aujourd'hui, toutes construites et gérées selon les plus hauts standards de l'industrie, mais aussi et surtout en fonction des besoins et attentes des aînés qui choisissent d'y habiter, que l'entreprise connaît et affectionne profondément. LGM est une marque très respectée qui met en lumière, voire incarne le concept du « mieux-vieillir » et dont la réputation et la notoriété n'est plus à faire.

