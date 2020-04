Groupe Adomos: résultats annuels 2019





Groupe Adomos : 2019 : une nouvelle excellente année

2020 impacté par le confinement

Confiance pour la reprise de l'activité

K? 2019 2018 Variation Produits d'exploitation 11 232 9 072 24% Résultat d'exploitation 2 466 2 244 10% Résultat opérationnel courant 2 301 2 178 6% Résultat net 1 966 2 006 -2% Taux de rentabilité d'exploitation 22,0% 24,7%

Résultat par action 0,065 ? 0,067 ? -2% Comptes annuels consolidés audités. Audit en

cours de rédaction. Les comptes annuels d'Adomos publiés précédemment

en 2019 étaient les comptes sociaux non consolidés.







Avec des produits d'exploitation en hausse de 24% et un résultat d'exploitation en croissance de 10%, Adomos réalise un excellent exercice 2019. La crise du coronavirus entraînera en 2020 un ralentissement de l'activité mais Adomos, positionné sur l'immobilier résidentiel qui pourrait devenir une des rares valeurs refuge, est confiant pour l'avenir.

Croissance des produits d'exploitation de 24%

Adomos a connu une forte hausse de son activité en 2019, avec des produits d'exploitation consolidés de 11 232 K? en croissance de 24 %. La société a ainsi été classée par les Echos parmi les 500 entreprises à plus forte croissance sur 5 ans et par le Financial Times parmi les 1 000 premières entreprises européennes de croissance.

Le pôle Marketing Lead a progressé de 18% en consolidant ses clients historiques et en conquérant plusieurs nouveaux clients.

Le pôle Immobilier a progressé de 29% via ses 2 branches « Vente Immobilier Neuf » et « Opérateur Immobilier ».

Les produits d'exploitation de la branche « Ventes Immobilier Neuf », composés principalement de commissions, ont progressé de 14% en volume et 6% en valeur, avec 315 actes signés contre 275 en 2018.

La nouvelle branche d'« Opérateur Immobilier » consiste à acquérir des immeubles entiers, les mettre en copropriété, réaliser les travaux de rénovation puis commercialiser les appartements via son réseau de commerciaux ou par des partenaires. Cette activité a généré un total de produits d'exploitation de 1 513 K? en très forte progression.

Des indicateurs de rentabilité à un niveau élevé

Le résultat d'exploitation s'élève à 2 466 K? (22% des produits d'exploitation) contre 2 244 K? en 2018 (soit + 10 %).

Cette bonne performance souligne la pertinence du modèle de développement, dont le socle est basé sur un fort investissement technologique et des charges fixes faibles.

Les charges ont continué à être maîtrisées :

Les frais de personnel ont baissé à 1 218 K? en 2019 contre 1 264 K? en 2018,

Les autres achats et charges externes ont augmenté proportionnellement aux ventes (commissions) et aux travaux sur l'immeuble de Périgueux,

Les amortissements sont en hausse de 284 K?, reflet de la politique d'investissement soutenu du groupe.

L'activité d'Opérateur Immobilier, dont le cycle est plus long, contribue au résultat à hauteur de 132 K?, 10 appartements seulement ayant pu faire l'objet d'une vente notariée avant le 31.12.2019. Le solde de la marge, soit 1 M?, devrait être constaté en 2020 avec la finalisation de la vente des immeubles de Beaucaire et Périgueux.

Le résultat courant avant impôts atteint 2 301 K?, contre 2 178 K? en 2018, soit une hausse de 6%, intégrant les intérêts d'emprunts liés notamment aux immeubles acquis en marchand de biens.

Le résultat net est quasi stable pour atteindre 1 966 K? contre 2 006 K?, essentiellement en raison d'une hausse non récurrente liée à une créance de CIR non recouvrable.

Par prudence et en raison du manque de visibilité, Adomos a décidé de ne pas comptabiliser d'Impôts Différés Actifs (IDA) qui auraient augmenté le résultat net consolidé.

Janvier et février 2020 ont très bien démarré

Les deux premiers mois de 2020 ont été bien orientés, avec une progression du chiffre d'affaires de 93 % par rapport à Janvier/Février 2019, tirée par l'activité d'Opérateur Immobilier en plein déploiement :

L'immeuble de Beaucaire, acquis fin 2017 et comportant 7 appartements, a été vendu en janvier,

comportant 7 appartements, a été vendu en janvier, Pour l'immeuble de Périgueux, acquis fin 2018, 7 appartements supplémentaires ont fait l'objet d'une vente notariée et 9 ont fait l'objet d'un compromis de vente, permettant d'atteindre un taux de commercialisation de 83% avec au total 42 compromis signés à ce jour et 8 options fermes en cours.

Adomos était en outre en finalisation du process d'acquisition de 2 immeubles à Bourges et à Modane et en négociation sur plusieurs autres immeubles, mais a décidé d'abandonner ces projets compte-tenu du contexte.

Fort ralentissement de l'activité pour le premier semestre entraînant des mesures de prudence

Alors que l'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, l'épidémie a provoqué un ralentissement sensible de l'activité d'Adomos à partir du mois de mars 2020.

Marketing Lead : les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement.

: les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement. Vente Immobilier Neuf et Opérateur Immobilier : les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet.

les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet. Les réservations et compromis de ventes non signés pendant cette période sont par contre perdus, et auront donc un impact négatif sur l'exercice en cours.

Toutefois, les lots non encore vendus de Périgueux continuent de générer une rentabilité locative élevée et bénéficient d'une assurance loyers impayés

On peut ainsi à mi-avril, estimer l'impact direct à 2 à 3 mois de chiffre d'affaires en fonction de la durée du confinement et du rythme de la reprise.

Afin d'absorber la perte de chiffre d'affaires et le report des encaissements, Adomos a pris des mesures strictes :

1. Report provisoire de tous les investissements concernant aussi bien le marketing, les achats de fichiers clients que les immeubles dont l'acquisition était en cours à Bourges et à Modane, ainsi que ceux qui sont en négociation. Pour ces immeubles, l'incertitude porte en effet :

a. Sur la finalisation de leur financement et des actes notariés d'acquisition,

b. Sur la réalisation des travaux de rénovation, qui auraient certainement été retardés par manque de disponibilité des entreprises dans les prochains mois,

c. Sur le délai de de vente des appartements post confinement.

Adomos entend finaliser les ventes de son immeuble de Périgueux, déjà commercialisé à 83% (promesses de ventes et options fermes), celui de Beaucaire ayant été vendu en janvier et reprendre au second semestre 2020 les nouveaux investissements, dès lors que l'environnement sanitaire, économique et financier offrira une meilleure visibilité.

2. Utilisation des différents leviers de soutien proposés par l'Etat : chômage partiel en cours et Prêt BPI d'ores et déjà obtenu.

Ayant pris les mesures de prudence indispensables, Adomos dispose de la trésorerie nécessaire pour passer sans difficulté la période de confinement, y compris si elle était prolongée au-delà du 11 mai ou si le déconfinement progressif entraînait une reprise d'activité très réduite cet été.

Adomos rappelle en outre que son Business Model fondé sur des coûts fixes faibles (18 salariés seulement pour plus de 11 M? de produits d'exploitation en 2019, ses 70 commerciaux étant uniquement à coût variable) lui permet d'absorber une forte baisse de chiffre d'affaires tout en gardant une marge positive.

Confiance pour l'avenir

L'impact sur le second semestre 2020 et sur 2021 dépendra de l'évolution de la situation économique globale, des effets des plans de relance et du comportement des investisseurs. Le scénario le plus vraisemblable semble être un report de l'investissement vers l'immobilier résidentiel pour plusieurs raisons :

Les investisseurs souhaiteront orienter leur épargne vers un actif réel et moins volatil que les actifs financiers.

Les taux d'intérêts devraient rester bas sur une longue période, ce qui est un facteur décisif de soutien à l'achat immobilier.

Un éventuel retour de l'inflation annoncé par plusieurs économistes en raison des mesures de soutien massif serait très favorable à l'immobilier, dont les rendements et la valeur sur le moyen et long terme sont indexés sur la hausse des prix.

La niche spécifique de l'immobilier résidentiel choisie par Adomos pourrait être épargnée par une crise, au contraire de l'immobilier commercial. En effet, le besoin de logement sera toujours présent et a été mis en valeur par le confinement. De plus :

1. Pour l'immobilier neuf, il semble probable qu'une nouvelle loi incitative remplaçant la Loi Pinel sera mise en place afin de soutenir le secteur de la construction et du BTP qui représente environ 20% du PIB.

2. Pour l'immobilier ancien rénové, les valeurs d'achat et de revente sont basses (autour de 1 000 ? le m2) ; le schéma proposé par Adomos à ses clients sécurise les loyers à percevoir grâce à des assurances sur loyers impayés, qui avaient parfaitement joué leur rôle protecteur lors de la crise en 2008. Par ailleurs, sur cette niche encore peu développée, Adomos disposera de capacités de négociation à l'achat considérablement renforcées.

Ainsi, paradoxalement, après un effet provisoire de baisse d'activité en 2020, la crise sanitaire et économique pourrait faire de l'investissement immobilier dans le secteur résidentiel une véritable valeur refuge pour les prochaines années.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

