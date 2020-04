Sanofi et GSK unissent leurs efforts dans une collaboration sans précédent pour trouver un vaccin contre la COVID-19





Les deux sociétés entendent combiner des technologies innovantes pour mettre au point un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19

Les essais cliniques sur le candidat vaccin devraient commencer au second semestre de 2020; s'ils sont concluants, le vaccin sera disponible un an plus tard

LONDRES et PARIS, le 14 avril 2020 /CNW/ - Sanofi et GSK annoncent aujourd'hui qu'elles ont signé une lettre d'intention en vue de collaborer à la mise au point d'un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19. Elles combineront leurs technologies innovantes pour aider à lutter contre la pandémie actuelle.

Sanofi apportera à cette collaboration son antigène de la protéine S du coronavirus SRAS-CoV-2, obtenu par la technologie de l'ADN recombinant. Cette technique permet d'obtenir une réplique génétique exacte des protéines présentes à la surface du virus, et d'appliquer la séquence d'ADN codant pour cet antigène à la plateforme d'expression du baculovirus; ce dernier forme la base du vaccin recombinant contre la grippe de Sanofi, homologué aux États-Unis.

GSK fournira pour sa part sa technologie éprouvée de production de vaccins avec adjuvant à usage pandémique. L'utilisation d'un adjuvant peut revêtir une importance particulière en situation de pandémie, car elle pourrait réduire la quantité de protéines vaccinales requises dans chaque dose, permettant ainsi de produire plus de doses du vaccin et de protéger plus de gens.

Paul Hudson, chef de la direction de Sanofi : « Alors que le monde est confronté à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, il est clair qu'aucune entreprise ne peut faire cavalier seul. C'est pourquoi Sanofi continue de mettre en commun son expertise et ses ressources avec celles de ses homologues, comme GSK, dans le but de créer et de fournir des quantités suffisantes de vaccins et, ce faisant, de contribuer à arrêter la propagation du virus. »

Emma Walmsley, chef de la direction de GSK : « Cette collaboration réunit deux des plus grandes entreprises mondiales de fabrication de vaccins. En combinant nos ressources scientifiques et technologiques, nous sommes convaincus que nous pouvons accélérer l'effort mondial pour mettre au point un vaccin afin de protéger le plus de gens possible contre la COVID-19. »

La combinaison d'un antigène protéique et d'un adjuvant est une technique bien établie qui est utilisée dans un certain nombre de vaccins déjà sur le marché. L'adjuvant est ajouté à certains vaccins pour stimuler la réponse immunitaire, et a été associé à une immunité plus forte et plus durable contre les infections que celle prodiguée par un vaccin seul. L'adjuvant peut également accroître la probabilité de produire un vaccin efficace à grande échelle.

Les deux sociétés prévoient de commencer les essais cliniques de phase I dans la seconde moitié de 2020. Si ces derniers sont concluants et sous réserve des considérations réglementaires, elles espèrent terminer les étapes de développement pour une commercialisation d'ici le deuxième semestre de 2021.

Comme l'a annoncé précédemment Sanofi, la mise au point du candidat vaccin recombinant contre la COVID-19 reçoit un appui financier et la collaboration de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), aux États-Unis. Les sociétés prévoient de discuter du soutien financier avec d'autres gouvernements et institutions mondiales qui donnent la priorité à l'accès mondial.

Rick A. Bright, Ph. D., directeur de la BARDA : « Les alliances stratégiques entre les chefs de file de l'industrie des vaccins sont essentielles si nous voulons commercialiser un vaccin contre le coronavirus le plus rapidement possible. La mise au point du candidat vaccin recombinant avec adjuvant contre la COVID-19 permettrait de réduire la dose à administrer et d'offrir ainsi le vaccin à un plus grand nombre de personnes. De ce fait, on pourrait mettre un terme à la pandémie, aider le monde à être mieux préparé et même prévenir de futures éclosions de coronavirus. »

Les deux sociétés ont mis sur pied un groupe de travail conjoint coprésidé par David Loew, chef de la division mondiale des vaccins chez Sanofi, et par Roger Connor, président de GSK Vaccins. Le groupe de travail cherchera à mobiliser des ressources au sein des deux sociétés afin de repérer toutes les occasions d'accélérer la mise au point du candidat vaccin.

Devant l'exceptionnel défi humanitaire et financier posé par la pandémie, les deux sociétés estiment que l'accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 est une priorité. Elles tiennent à ce que tout vaccin mis au point grâce à leur collaboration soit abordable pour la population et que des mécanismes soient mis en place pour garantir un accès équitable à tous, et ce, dans tous les pays.

Cette nouvelle collaboration marque une étape importante dans les initiatives déjà en cours de Sanofi et de GSK pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Les deux sociétés ont conclu un accord de transfert de matériel qui leur permet de commencer à travailler ensemble dès maintenant. Les modalités définitives de cette collaboration devraient être précisées au cours des prochaines semaines.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants pour combattre la douleur et soulager les souffrances. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde. Sanofi, donner toute sa force à la vie.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. GSK est le plus grand fabricant de vaccins au monde. Pour en savoir plus, visiter le site www.gsk.com.

