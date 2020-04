La Foire de Canton sera diffusée en ligne pour la première fois en 63 ans





GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- La Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton) lancera sa 127e édition en ligne à la mi-juin, en réponse à la pandémie du COVID-19.

« Après plus de six décennies d'efforts inlassables, la Foire de Canton est devenue le plus grand salon commercial international complet de Chine comptant la plus longue histoire, le plus grand nombre de produits, de clients et les meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Ren Hongbin, ministre adjoint du Commerce. « Il a été proposé d'organiser la 127e Foire de Canton en ligne au lieu d'organiser une exposition physique. Il s'agit à la fois d'une réponse pragmatique à la pandémie du COVID-19 et une initiative majeure pour le développement innovant. »

En tant que partie intégrante de l'économie mondiale, la Chine vise à maintenir la stabilité de la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale alors qu'une majorité des usines et entreprises ont maintenant repris une activité commerciale normale La Foire de Canton a pour objectif de stimuler le commerce sans entraves avec ses partenaires mondiaux. La première Foire de Canton virtuelle va créer une plateforme commerciale internationale en ligne de produits de qualité et spécialisés qui couvre 16 grandes catégories d'exportation, telles que les appareils ménagers, les biens de consommation, les produits textiles, les soins médicaux et la santé.

Reposant sur une technologie informatique de pointe, la Foire de Canton fournira des services en ligne 24 heures sur 24 pour la promotion de produits, la mise en relation et les négociations commerciales, et permettra aux entreprises chinoises et internationales de passer des commandes à distance.

En outre, la Foire de Canton établira une zone de commerce électronique transfrontalier afin d'explorer de nouvelles possibilités pour le commerce international efficace et promouvoir un ensemble d'entreprises de marque de commerce électronique transfrontalier. Le salon offrira également des services de diffusion en direct pour permettre aux exposants de promouvoir leurs produits auprès des acheteurs par le biais de canaux en direct sur mesure. La diffusion en direct se déroulera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et permettra des négociations en face à face ou une promotion marketing de masse destinée à un public.

« Nous allons mobiliser activement toutes les forces, améliorer les niveaux techniques, élargir la portée des entreprises favorisées, améliorer les services d'assistance et améliorer l'expérience en ligne de toutes les entreprises. Nous nous engageons à organiser une ''Foire de Canton en ligne'' particulièrement merveilleuse revêtant une signification particulière grâce à des mesures spéciales durant cette période sans précédent. Nous vous invitons à prêter attention à la foire à cette occasion », a déclaré Li Xingqian, directeur du service du commerce extérieur du ministère du Commerce.

