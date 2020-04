Série Web VosAgriculteurs.tv - Une nouvelle saison consacrée à l'environnement et diffusée pour la première fois sur ICI Tou.tv





LONGUEUIL, QC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) est fière de dévoiler aujourd'hui la nouvelle saison de sa série Web VosAgriculteurs.tv, entièrement consacrée à l'environnement. Cette neuvième édition met en valeur un aspect moins connu, et pourtant bien présent dans l'agriculture moderne : l'agroenvironnement. Gestion de l'eau, santé des sols, réduction des gaz à effet de serre, utilisation raisonnée des pesticides : les défis ne manquent pas!

À travers 8 capsules vidéo, on pourra découvrir ce que font concrètement les productrices et producteurs agricoles du Québec pour cultiver leur terre tout en protégeant l'environnement. Une occasion de partir à la rencontre virtuelle de femmes et d'hommes de passion, oeuvrant dans 7 secteurs différents de production agricole, et de mieux comprendre les nombreux enjeux auxquels ils doivent faire face.

Diffusée pour la première fois sur ICI Tou.tv

Cette année, l'UPA aura une plateforme additionnelle pour faire rayonner cette série : en plus de présenter les nouveaux épisodes sur les médias sociaux, elle diffusera ses capsules sur ICI Tou.tv. On pourra les y visionner gratuitement jusqu'au 14 mai.

Des gestes concrets pour protéger le Québec de demain

Alors que les connaissances et les pratiques agricoles ont bien évolué depuis 20 ans, la série permet de présenter la réalité telle qu'on la vit sur les fermes en 2020. « On est continuellement confrontés à de nouveaux enjeux, pensons simplement au fait que la population augmente [...] On a le défi de produire plus, tout en réduisant notre impact sur l'environnement. [...] Le Québec est un des endroits dans le monde où l'agriculture est la plus rigoureusement encadrée. Les producteurs agricoles ont entièrement revu leurs façons de faire », mentionne Daniel Bernier, agronome responsable des questions relatives à l'environnement à l'UPA.

La crise sanitaire historique que nous vivons actuellement a mis en lumière l'importance de chaque maillon de notre filière agroalimentaire. Plusieurs voix se sont fait entendre au cours des dernières semaines pour que le Québec devienne plus autonome afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population. Pour ce faire, il faudra non seulement produire, mais aussi, consommer davantage localement.

La nouvelle saison de VosAgriculteurs.tv est une excellente suggestion de contenu documentaire à regarder pour tous ceux et celles qui s'interrogent sur la manière dont sont produits nos aliments. En permettant de rapprocher les consommateurs des producteurs, cette série vient d'ailleurs compléter le mouvement Mangeons local plus que jamais, lancé par l'UPA la semaine dernière, qui donne la parole aux agriculteurs d'ici.

Les tournages de tous les épisodes ont eu lieu à l'été et à l'automne 2019, avant la pandémie.

À propos de la série VosAgriculteurs.tv

Plus de 50 capsules ont été produites et diffusées par l'UPA dans le cadre de la série Web VosAgriculteurs.tv depuis son lancement en 2011. Véritable vitrine sur le monde agricole, la série a pour objectif de faire le lien entre les producteurs et les consommateurs en démystifiant plusieurs aspects de la profession agricole et en offrant un regard unique sur le quotidien des agricultrices et agriculteurs québécois. Consultez notre chaîne Vimeo pour revoir toutes les capsules.

L'Union des producteurs agricoles remercie tous les producteurs qui ont participé à cette série. La réalisation de ces capsules a été rendue possible grâce à la contribution de Financement agricole Canada.

