ABL, Inc. prend en charge le remplissage et la finition d'un candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 (COVID-19)





ABL, Inc. utilise son installation de remplissage aseptique et de finition pour soutenir le développement d'un vaccin contre le COVID-19 pour un client confidentiel

GAITHERSBURG, Maryland, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL), organisation de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) et organisation de recherche sous contrat (ORC) de portée mondiale dans les domaines des produits biothérapeutiques, des oncolytiques et des vaccins, filiale du groupe bio-industriel français Institut Mérieux, a annoncé aujourd'hui avoir achevé le remplissage aseptique et la finition d'un candidat vaccin novateur contre le COVID-19 pour un client confidentiel

ABL a été en mesure de répondre rapidement à la demande du client, en préparant la ligne de remplissage et de finition en une semaine, afin de mettre en flacon le vaccin pour de futurs essais cliniques.

Parallèlement à l'achèvement de cet effort, ABL est en négociation avec de multiples clients industriels et gouvernementaux afin d'utiliser ses capacités pour soutenir le développement de produits thérapeutiques et de vaccins contre le COVID-19.

« Nous sommes en discussions actives avec plusieurs clients en vue de soutenir la fabrication et le test de candidats vaccins contre le COVID-19 », a déclaré Jarlath Keating, PDG d'ABL. « Nous sommes conscients de la nécessité d'être flexibles et réactifs pour soutenir au mieux les programmes de développement rapide mis en place par nos clients dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Les opérations BPF mondiales d'ABL sont en place pour répondre aux besoins de capacités accrues, tout en respectant une stricte conformité avec les autorités réglementaires ». M. Keating a poursuivi : « Nous nous engageons à travailler aux côtés de nos clients pour vaincre les maladies les plus difficiles au monde, telles que le COVID-19, et sommes impatients d'appliquer nos capacités globales et mondiales de fabrication et de test en laboratoire pour accélérer les solutions novatrices. »

À propos d'ABL

ABL est une ODFC et une ORC de premier plan qui exploite plusieurs dizaines d'années d'expertise dans les domaines des sciences novatrices et de la fabrication, pour favoriser le développement de thérapies et de vaccins innovants. ABL jouit d'une vaste expérience aux côtés de diverses organisations ? notamment des entités industrielles, gouvernementales et académiques ? en vue de soutenir leur objectif consistant à améliorer la santé publique. ABL exploite des installations BPF mondiales qui respectent les normes réglementaires américaines et européennes, en fournissant une fabrication BPF de thérapies oncolytiques basées sur les virus, de thérapies géniques, de vaccins, ainsi que de produits immunothérapeutiques basés sur les protéines. Les services d'ODFC d'ABL incluent les substances médicamenteuses en vrac, le remplissage et la finition de produits médicamenteux, le développement de processus et d'essais, ainsi que les tests bioanalytiques.

En tant qu'ORC, les immunologistes d'ABL s'appuient sur une gamme intégrée de plateformes optimisées d'immunologie et de tests en laboratoires de biologie moléculaire, afin d'extraire des corrélats immunologiques d'activité et de réponse, à la fois dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques. ABL fait partie de l'Institut Mérieux, groupe de sociétés engagées à faire progresser la science translationnelle pour offrir de meilleurs soins aux patients à travers le monde.

