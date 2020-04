Ruba Ghazal se joint au Fonds d'urgence COVID-19 du Plateau-Mont-Royal





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Suite à la bonification des budgets discrétionnaires des députés de l'Assemblée nationale, Ruba Ghazal, députée de Mercier pour Québec solidaire, annonce qu'elle versera 50 000$ au Fonds d'urgence COVID-19 du Plateau-Mont-Royal.

« En ces temps où l'urgence fait en sorte que l'aide aux organismes qui travaillent auprès des citoyens et citoyennes de Mercier doit être plus rapide et efficace que jamais, c'était logique de joindre nos forces à une structure déjà en place. On doit ça aux gens qui souffrent de la crise en ce moment », précise Ruba Ghazal, dont le bureau siégera au comité de sélection du Fonds.

Le Fonds d'urgence COVID-19, constitué de 100 000 $ versé par l'arrondissement et d'un autre 100 000$ versé par la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, a pour objectif de fournir une aide financière temporaire et exceptionnelle selon des critères flexibles afin d'aider les populations les plus vulnérables.

« Je tiens à remercier sincèrement la députée de Mercier, Ruba Ghazal, qui a choisi de se joindre à l'effort financier de l'arrondissement et de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal en contribuant au Fonds local d'urgence COVID-19, qui permettra de continuer d'aider plusieurs groupes communautaires du quartier qui offrent des services essentiels aux personnes vulnérables », a aussi déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

« Nous sommes heureux de voir la députée se joindre à cette initiative. C'est en unissant nos forces que nous pourrons mieux soutenir les organismes du quartier qui ont fait preuve d'une grande résilience et de solidarité depuis le début de la crise », d'ajouter la présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal Patricia Sarrazin-Sullivan.

C'est donc un guichet unique disposant d'un total de 250 000$ qui recevra les demandes urgentes des organismes et petites entreprises. Plusieurs ont déjà reçu des montants du fonds, tels que le Resto Plateau, les YMCA du Québec et le Centre d'aide à la famille. Les organisations voulant soumettre une demande peuvent remplir un formulaire en ligne . Les nouvelles demandes sont traitées chaque semaine.

Pour plus d'informations au sujet du Fonds : https://montreal.ca/actualites/covid-19-tous-les-details-sur-le-fonds-durgence-du-plateau

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 11:54 et diffusé par :