Nationale-Nederlanden, aux Pays-Bas, passe à la plateforme FINEOS Cloud





FINEOS Corporation Ltd (ASX:FCL), fournisseur leader sur le marché des systèmes de base pour les assurances vie, accidents et santé, a annoncé aujourd'hui que l'assureur néerlandais, Nationale-Nederlanden (NN) est passé de son système sur site FINEOS Claims à la plateforme dans le cloud, FINEOS Platform. La finalisation du plan d'adoption de FINEOS Cloud permet à NN de bénéficier de la sécurité, de l'évolutivité et de la valeur qu'offre FINEOS Cloud.

« Nationale-Nederlanden utilise avec succès FINEOS Claims sur site depuis plusieurs années. La décision de passer à la plateforme souligne un objectif stratégique, car nous avons su identifier dès le début de ce processus les avantages pouvant être obtenus en nous reposant sur la toute dernière version de FINEOS dans le cloud. Cependant, la satisfaction de nos clients demeure notre objectif principal et nous sommes impatients de leur fournir une expérience numérique en constante amélioration, une sécurité et une confidentialité renforcées. » a déclaré Eline Lejeune, directrice principale des dommages corporels Nationale-Nederlanden.

Utilisé par plus de 50 compagnies d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, accidents et santé, FINEOS Claims est une des meilleures solutions logicielles de traitement des réclamations sur le web axée sur le client. La plateforme FINEOS, utilisée par des assureurs de toutes tailles, soutient les groupes, les volontaires et les entreprises individuelles.

Lorsqu'une compagnie d'assurance passe à la plateforme FINEOS ,elle peut adopter l'intégralité des fonctions FINEOS AdminSuite, un système de gestion de base intégré qui englobe l'administration des absences, des réclamations, des paiements, de la facturation, des fournisseurs et des polices, le tout entièrement paramétrable afin de fonctionner de manière indépendante ou pour idéalement opérer en tant que gamme de base complète. La plateforme FINEOS comprend également les options FINEOS Engage pour un engagement numérique autorisé par l'API et FINEOS Insight pour des analyses en temps réel qui utilisent les données du système de base afin de faciliter l'information commerciale et l'automatisation.

« L'opportunité d'approfondir notre partenariat avec Nationale-Nederlanden et de soutenir leur migration vers notre plateforme cloud offre des avantages tangibles et ouvre de nouvelles possibilités pour notre future collaboration. Nous sommes ravis du succès de cette mise à niveau et de notre partenariat continu », a déclaré Michael Kelly, PDG de FINEOS Corporation.

À propos de FINEOS Corporation Ltd

FINEOS est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d'assurance vie, accidents et santé dans le monde, avec 7 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et santé collectives aux États-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d'assurance vie et santé en Australie. Avec des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d'évoluer rapidement, travaillant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS, renforcée par AWS, offre aux clients une gestion de base complète pour les groupes, les volontaires et les particuliers en matière d'assurance vie, accidents et santé. La plateforme FINEOS comprend FINEOS AdminSuite, la gamme de produits de base ainsi que des produits complémentaires comme FINEOS Engage pour le soutien à l'initiative numérique et FINEOS Insight pour l'analyse et le reporting.

Pour plus d'informations, visitez le site www.FINEOS.com.

