Dévoilement du rapport financier 2019 de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a rendu publics le Rapport financier annuel et la Reddition de comptes financière de la Ville de Montréal pour l'exercice financier qui s'est conclu le 31 décembre 2019. La métropole présente un excédent budgétaire global de 250,9 M$, soit une augmentation de 38,2 M$ par rapport à l'année 2018.

De plus, à l'instar des Villes de Toronto et de Vancouver, la Ville de Montréal a présenté dans son rapport les informations financières relatives aux changements climatiques, et ce tel que promu par le cadre de référence du Groupe de travail sur les informations financières relatives aux changements climatiques (GIFCC) établis par le Conseil de stabilité financière. Il s'agit d'une première pour une ville québécoise.

Le surplus global de la Ville de Montréal de 250,9 M$ se compose de 59,9 M$ générés par le conseil d'agglomération et de 191 M$ produit par le conseil municipal, dont 72,6 M$ pour les arrondissements et 118,4 M$ pour les services centraux.

« La gestion financière responsable des dernières années place Montréal dans une bonne position pour relever les défis budgétaires qui découleront immanquablement de la pandémie mondiale de la COVID-19 », a déclaré Benoit Dorais.

Les activités de fonctionnement

En plus du contrôle serré des dépenses, tant par le conseil municipal que par les arrondissements, des revenus supplémentaires de 143 M$ (2,6 %) par rapport au budget de fonctionnement ont permis de générer le surplus de 250,9 M$.

La hausse s'explique, entre autres, en raison d'un marché immobilier performant ayant généré des revenus additionnels de 94,6 M$, en droits de mutation immobilière, en plus de 26,3 M$ pour la délivrance de permis de construction et de modification. L'activité économique favorable et les revenus d'intérêts ont aussi contribué à hauteur de 51,1 M$ par rapport aux montants prévus au budget de 2019.

Les activités d'investissement - réalisation du PTI 2019-2021

La Ville continue d'assurer des services de qualité à long terme pour la population avec une augmentation des investissements du Programme triennal d'immobilisations (PTI), principalement pour faire face au vieillissement des infrastructures de la Ville. En 2019, les sommes investies sur l'ensemble du territoire montréalais totalisent 1,8 G$, une hausse de 101,3 M$ (5,9 %) par rapport à 2018.

Les sommes les plus importantes du PTI sont investies dans le but de combler le déficit d'entretien des réseaux d'eau et de voirie.

579,4 M$ (+ 2,5 %) à l'environnement et aux infrastructures souterraines;

502,6 M$ (+ 2,7 %) aux infrastructures routières;

331,0 M$ (+ 17,5 %) aux bâtiments;

Les quatre grandes priorités de l'administration municipale

La transition écologique

Pour relever les défis environnementaux, la Ville de Montréal s'est fixé des cibles ambitieuses et l'ensemble de ses services s'est mobilisé afin d'accélérer la transition écologique. En 2019, une somme de 146,7 M$ a été alloué à la gestion de l'environnement. À ce montant s'ajoute plusieurs autres investissements dont 102,7 M$ d'investissement pour la création ou le développement de grands parcs.

Plusieurs faits marquants soulignent par ailleurs les efforts consacrés à ce secteur, dont :

l'engagement de la Ville de réduire de 55 % les émissions de GES d'ici 2030 par rapport à leur niveau en 1990, pris au Sommet de l'ONU sur l'urgence climatique, dans le cadre de l'élaboration du Plan climat 2020-2030-2050;

réduire de 55 % les émissions de GES d'ici 2030 par rapport à leur niveau en 1990, pris au Sommet de l'ONU sur l'urgence climatique, dans le cadre de l'élaboration du Plan climat 2020-2030-2050; la création du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) dont la mission est de soutenir la Ville de Montréal dans la transformation de ses façons de faire et l'augmentation de sa résilience face aux enjeux environnementaux, telles que la crise climatique et la perte de la biodiversité;

174,0 M$ pour la gestion des matières résiduelles en 2019, soit une hausse de 5,7 M$ par rapport à 2018 et l'élaboration du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020?2025, avec pour objectif d'atteindre zéro déchet d'ici 2030;

l'élaboration du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020?2025, avec pour objectif d'atteindre zéro déchet d'ici 2030; la création d'un quartier carboneutre sur le site Namur-Hippodrome et le lancement de l'appel de projets C40 Reinvinting Cities afin de transformer des sites sous-utilisés en lieux durables et résilients;

le renforcement de la forêt urbaine (37 000 arbres plantés) et de la lutte contre l'agrile du frêne (26 000 arbres traités).

L'habitation

La Ville de Montréal intensifie ses efforts pour atteindre un développement résidentiel équilibré avec une offre diversifiée, saine et abordable. Des investissements de 86,9 M$ ont été consacrés à l'habitation, ce qui représente une hausse globale de 46,3 M$. La Ville a aussi s'apprête à adopter, après une large consultation publique, un règlement pour une métropole mixte qui balise l'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux.

Plusieurs mesures commencent également à porter leurs fruits.

57 % de la cible est atteinte à mi-parcours dans le cadre de la stratégie 12 000 logements sociaux et abordables (2018-2021) avec l'élaboration ou la mise en chantier de 2 850 logements sociaux et des interventions en logement abordable qui touchent 4 000 ménages;

1 300 logements locatifs ont été rénovés grâce à des subventions, dont 200 par des coopératives ou des organismes à but non lucratif, grâce à la révision des programmes d'aide à la rénovation;

2 700 logements ont été inspectés par la division en matière de salubrité.

La mobilité

La mobilité et l'aménagement des espaces urbains sont des enjeux stratégiques qui permettront d'accélérer la transition écologique. En 2019, la Ville de Montréal a consenti des investissements de 495,1 M$, en plus de contribuer pour 541,8 M$ à l'Agence régionale de transport métropolitain. En matière de sécurité, l'approche Vision Zéro continue d'être mise en oeuvre pour sécuriser les déplacements des usagers de la route les plus vulnérables, dont les aînés, les jeunes, les cyclistes et les piétons.



Les principaux investissements réalisés sont les suivants :

389,2 M$ pour améliorer les infrastructures routières avec, notamment, la réhabilitation, la reconstruction ou le réaménagement de 197 km de rues;

75,5 M$ pour améliorer et sécuriser des aménagements urbains;

102 intersections sécurisées ou réaménagées;

37,4 M$ pour le développement des transports actifs et collectifs (construction d'infrastructures pour le SRB, déploiement du REV et ajout de 23 km au réseau cyclable, achat de vélos BIXI et de bornes de recharges électriques).

Également en 2019, la Ville de Montréal a créé la Direction des projets de mobilité durable et a consolidé son Escouade mobilité. Cette équipe de 11 inspecteurs a mené plus de 9 000 interventions pour améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements dans 6 arrondissements.

Le développement économique

Le soutien aux entrepreneurs et aux commerces est indispensable pour assurer la prospérité de la métropole et de bien la positionner sur l'échiquier mondial dans des secteurs à haut potentiel. La Ville de Montréal a investi 92,8 M$ dans l'accompagnement des entreprises, soit une hausse de 31,1 M$.

Parmi les initiatives marquantes :

l'accélération de la transition écologique avec l'adoption de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, ainsi que le développement d'une vision cohérente et porteuse pour l'Est de Montréal;

l'appui aux commerces de détail avec différents programmes tels que le PRAM-Commerce, le PRAM-Artère en chantier et le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces;

le soutien à des projets de transport électrique et intelligent, ainsi que des initiatives de transport des travailleurs et de transport écologique des marchandises en milieu urbain;

le développement de la main-d'oeuvre avec le soutien à diverses initiatives pour la diversité et l'inclusion et le lancement des appels à projets « Accélérer l'entrepreneuriat » et « Accélérer les talents »;

le soutien au développement de l'innovation et des talents via entre autres le réseau PME MTL ou les programmes Parcours Innovation PME Montréal, Cabinet créatif et Parcours Créativité Culture Croissance.

Le Rapport financier de l'année 2019 et la Reddition de comptes financière 2019 sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/finances.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 11:15 et diffusé par :