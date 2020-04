FPT propose des solutions de RPA (Robot Process Automation) pour aider les entreprises durant la pandémique du COVID19





Face à la pandémie globale du coronavirus (COVID-19) obligeant les entreprises à privilégier le télétravail, la société FPT, leader technologique Vietnamienne les aide à surmonter cette nouvelle réalité grâce à l'automatisation de leurs process.

Durant les trois prochains mois, nos futurs clients akaBot, notre produit phare autour de l'Automatisation des Processus Robotiques, se verront bénéficier de trois mois offerts sur leurs licences annuelles.

Tout nouveau client d'ici la fin du mois de Juin 2020 pourra bénéficier de cette offre, en y incluant gratuitement un service d'accompagnement pour les guider lors de leur première mise en application de l'automatisation des processus métier.

Le Télétravail facilité

La solution RPA de FPT, appelée akaBot, permet aux entreprises d'automatiser leurs processus répétitifs et manuels, créant ainsi de la disponibilité pour les collaborateurs en télétravail afin qu'ils puissent assurer la continuité des activités durant le COVID-19. Elle permet également aux entreprises d'augmenter leur productivité et de réduire leurs coûts opérationnels pendant cette période de crise.

akaBot compte actuellement parmi ses utilisateurs déjà plus d'une dizaine d'entreprises dans six différents pays, toutes spécialisées dans divers domaines tels que la finance, la fabrication de biens, la vente au détail et les services informatiques.

Des exemples de processus de back-office en demande permanente et croissante d'automatisation tournant autour des réponses aux demandes clients, du traitement des prêts, ou l'octroi d'un accès à distance aux réseaux et aux ressources privées de l'entreprise via un système virtuel VDI (Virtual Desktop Infrastructure), la mise en place d'un tunnel sécurisé (Virtual Private Network) ou l'accès à des ressources du cloud (Microsoft OneDrive, etc).

En Mars dernier, FPT, fort de son expérience en cybersécurité, s'est également engagée à fournir gratuitement des solutions de contrôle et suivi de la sécurité réseau, et fournir des solutions de gestions d'incidents pour les petites et moyennes entreprises au Vietnam. Cette solution vise à aider les entreprises à se prévenir de cyber attaques lorsque les collaborateurs accèdent aux serveurs de l'entreprise à partir d'emplacement distants non sécurisés.

La société a également travaillé avec le ministère de l'Information et des Communications Vietnamien, pour déployer une application mobile basée sur l'Intelligence Artificielle (IA) afin de fournir et récolter des données en temps réel sur le COVID-19, fournissant des informations sur les risques d'infection, les gestes barrières ou les localisations des bâtiments d'information ou de premiers secours en fonction de l'emplacement des utilisateurs.

Mises à jour sur le COVID-19 au Vietnam

Le 1er avril, le Premier ministre vietnamien a officiellement déclaré l'épidémie nationale du COVID-19 et imposé une distanciation sociale dans tout le pays pendant une durée de 15 jours, prolongeable à un mois le cas échéant. Le gouvernement y appelle à «rester à la maison et à favoriser le télétravail» sauf pour effectuer des achats de premières nécessités ou exercer des activités liées à la production de biens essentiels.

Le pays a gagné les éloges des pays étrangers pour sa capacité à maîtriser la propagation du COVID-19 malgré des ressources limitées. En date du 7 Avril 2020, le pays a confirmé 249 cas positifs dont la moitié est déjà rétabli, et ne déplore à ce jour aucun décès.

Néanmoins cette crise a fortement impacté l'économie du Vietnam. Selon un rapport publié le lundi 6 Avril 2020 par le Ministère de la Planification et de l'Investissement, près de 35,000 entreprises ont été contraintes de cesser leurs activités à la fin du premier trimestre. Et plus de la moitié d'entre elles ont été temporairement suspendues.

À propos de FPT Software Europe

FPT Software Europe SARL fait partie de FPT Corporation - le leader mondial en technologie, solutions et en services informatiques dont le siège social se situe au Vietnam. L'entreprise compte près de 2 milliards de dollars de revenus et 28,000 employés dans plus de 22 pays. En tant que pionnier de la transformation digitale, FPT fournit des services de classe mondiale dans les domaines de la Smart factory, les plateformes digitales, l'automatisation de processus (RPA), de l'Intelligence Articficielle, l'Internet des Objets (IoT en anglais), la mobilité en l'entreprise, les solutions Cloud, la Réalité Augmentée ou Virtuelle (ARVR/MR), le Business Process Optimisation, et bien d'autres encore. La société sert plus de 700 clients dans le monde dont une centaine d'entre elles sont listées dans le « Fortune Global 500 » et oeuvrant dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'automobile, de la banque et finances, de la logistique, des transports, des services publics et plus encore.

En France, FPT Software Europe est partenaire de confiance avec des grands groupes français dans la mise en oeuvre de projets numériques stratégiques. En June 2019, FPT Software Europe a signé un accord avec Airbus dans le but de devenir l'un des premiers partenaires certifiés Skywise d'Airbus à encourager la collaboration numérique au sein de l'industrie aéronautique mondiale (https://skywise.airbus.com/en/partners.html).

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web https://fpt-software.fr/

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 11:10 et diffusé par :