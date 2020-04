Un nouveau sondage se penche sur les perceptions de l'industrie des relations publiques chez les Canadiens





TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - Dans le cadre du premier sondage en son genre, les professionnels de relations publiques au Canada et les Canadiens sont conviés à faire part de leurs perceptions quant à la profession et à l'importance des normes professionnelles et de l'éthique pour les communicateurs du pays.

Lancé aujourd'hui par la Société canadienne des relations publiques (SCRP), le Sondage de la SCRP sur les perceptions des relations publiques s'inspire de sondages semblables menés dans d'autres pays, tout en s'en distinguant clairement par l'inclusion du grand public.

« Nous cherchons des opinions sur la pratique de l'éthique et des normes professionnels dans l'industrie des relations publiques, dit le président national Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP. Ce sondage nous dévoilera ce que les professionnels des relations publiques et les Canadiens en général pensent des relations publiques éthiques et nous indiquera où il pourrait y avoir des divergences. »

Cette initiative fait partie de l'effort de la SCRP envers les relations publiques éthiques, une démarche entreprise en 2017 avec la publication du livre blanc L'avancement des relations publiques et une année complète de discussion sur l'avenir des relations publiques et le développement d'un cadre stratégique qui demandait de mettre plus d'emphase sur l'éthique et la promotion du Code de déontologie de la SCRP.

« Au cours de cette discussion sans précédent avec les membres de tout le pays, la SCRP a entendu un message fort et clair quant à l'importance de l'éthique, ajoute M. Vrsnik. Comme le prouvent notre baladodiffusion Enjeux de RP, notre Outil de détection des fausses nouvelles et notre récent Algorithme de décision éthique, nous nous efforçons d'offrir aux professionnels canadiens des relations publiques et de la gestion des communications les outils et ressources dont ils ont besoin pour produire des communications éthiques et stratégiques qui profitent à l'organisation et servent l'intérêt public. »

Le sondage sera distribué aux professionnels des relations publiques et de la gestion des communications à travers le Canada et demeurera ouvert jusqu'au 30 avril 2020. Les Canadiens partagerons leurs perceptions à l'aide d'un sondage en ligne administré par Léger et utilisant leur panel LEO, qui compte plus de 400 000 Canadiens, entre le 15 avril et le 30 avril 2020.

La SCRP est une société regroupant plus de 1 500 professionnels des relations publiques. Ses membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et de partager une expérience canadienne unique en relations publiques.

Leger est la plus importante firme de recherche et d'analyse de marché appartenant à des Canadiens avec plus de 600 employés dans huit bureaux au Canada et aux États-Unis. Leger collabore avec des clients de prestige depuis 1986.

Vous trouverez plus de renseignements sur le site scrp.ca

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Avec ses 14 sociétés locales, la SCRP a pour mission de développer une communauté de relations publiques et de gestion de la communication par l'entremise du développement professionnel et de l'agrément, la collaboration avec les leaders d'opinion, un engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 10:58 et diffusé par :