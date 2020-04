dentalcorp offre une quantité importante d'équipement de protection individuelle à des hôpitaux locaux dans le cadre de la lutte contre la COVID-19





TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - dentalcorp, le principal et le plus important réseau de cliniques dentaires au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il a fait don d'une quantité importante de gants et de masques chirurgicaux à deux hôpitaux de Toronto, soit le Hospital for Sick Children (SickKids) et le North York General Hospital, afin de contribuer au combat contre la pandémie de COVID-19.

Ce don vise à répondre au besoin urgent du Canada pour de l'équipement de protection individuelle (EPI) et à soutenir les travailleurs de la santé luttant au front contre le virus. La pénurie de fournitures essentielles, et de masques N95 en particulier, qui sévit depuis les dernières semaines a suscité la préoccupation des travailleurs de la santé.

« En tant qu'entreprise de soins de santé, notre priorité absolue consiste à fournir des soins sécuritaires et efficaces aux membres de nos communautés, » a déclaré Graham Rosenberg, fondateur et directeur général de dentalcorp. « Nous devons beaucoup à nos courageux professionnels de la santé qui travaillent chaque jour d'arrache-pied sur le front afin d'assurer notre sécurité. Et nous nous engageons à les soutenir du mieux de notre pouvoir afin de contribuer à aplatir la courbe. »

« Nous sommes reconnaissants envers les chefs de file comme dentalcorp pour leur engagement continu à améliorer la santé des enfants, en particulier durant cette période sans précédent, » a affirmé Kevin Goldthorp, président et directeur du développement de la Fondation SickKids. « Leur généreux don en équipement de protection individuelle essentiel appuie les mesures de préparation à la COVID-19 en cours du SickKids et aidera le personnel en première ligne à fournir les meilleurs soins possibles. »

« Le leadership en temps de crise peut prendre de nombreuses formes, y compris la réflexion qui dépasse ses propres intérêts d'affaires. Le don offert par l'équipe de dentalcorp appuiera directement les personnes qui luttent en première ligne contre la COVID-19, jour après jour, » a mentionné Terry Pursell, présidente-directrice générale de la fondation North York General. « Les dons d'EPI sont essentiels pour affronter cette crise de front, et nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au nom de la communauté que nous servons. »

En vue d'enrayer la propagation du virus, les organismes de réglementation des quatre coins du Canada ont demandé aux cliniques dentaires de fermer temporairement leurs portes, d'interrompre leur prestation de services non essentiels et de réserver la fourniture de soins aux cas d'urgence uniquement.

Fort de sa position unique, dentalcorp, qui compte plus de 450 cliniques dentaires au Canada, a décidé de tirer parti de ses ressources considérables et de ses relations avec des fournisseurs afin de soutenir le secteur de la santé en cette période difficile.

« Nous sommes conscients du besoin urgent en équipements de protection individuelle et nous travaillons avec diligence avec nos fournisseurs afin d'obtenir davantage de fournitures pour les hôpitaux locaux, » a dit Mr Rosenberg. « dentalcorp continuera à faire des dons et à offrir son soutien afin que nous puissions traverser ensemble cette crise. »

Pour en apprendre davantage sur l'engagement de dentalcorp en matière de lutte contre la COVID-19, veuillez cliquer ici.

À propos de la Fondation SickKids

Fondée en 1972, la Fondation SickKids collecte des fonds au nom du Hospital for Sick Children (SickKids). Il s'agit du plus important organisme de bienfaisance voué à la recherche sur la santé, à l'apprentissage et aux soins destinés aux enfants au Canada. Les dons philanthropiques constituent une source de financement essentielle pour le SickKids, l'un des principaux établissements phares en soins de santé pédiatrique à l'échelle mondiale. Grâce à la générosité de la communauté et à la suite d'une année record en matière de collecte de fonds, la Fondation SickKids a amassé la somme extraordinaire de 159 millions de dollars pendant l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site sickkidsfoundation.com.

À propos de la fondation North York General

Redéfinissant constamment le concept d'« hôpital communautaire », North York General est un réseau multisite de centres de soins de courte durée, ambulatoires et de longue durée desservant notre communauté diverse, un incubateur de recherche appliquée, un tremplin pour l'innovation dans le domaine des soins de santé et une destination pour la philanthropie. La Fondation North York General assure la collecte et la gestion de fonds pour l'hôpital North York General, un établissement hors pair. Forts de la réussite de notre campagne pour le North York General, qui a permis de collecter 180 millions de dollars, nous préparons l'avenir en élaborant des programmes et des infrastructures qui transformeront l'incidence profonde de notre hôpital sur notre communauté et sur le monde. Nos activités visent en outre l'investissement dans ces programmes et infrastructures. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site nyghfoundation.ca.

À propos de dentalcorp

dentalcorp vise à recruter des cliniques dentaires générales et spécialisées de premier plan et axées sur la croissance d'un océan à l'autre, puis à conclure des partenariats avec elles. Notre proposition de valeur unique permet à nos partenaires dentistes de préserver l'autonomie de leur clinique et leur indépendance professionnelle, et vise à les inspirer à atteindre une croissance personnelle et professionnelle ambitieuse. Nous fournissons des connaissances stratégiques et une expertise sans précédent qui placent nos partenaires à la pointe des soins buccodentaires.

SOURCE dentalcorp

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 10:22 et diffusé par :