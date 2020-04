Sasol lance TERRAVIS PI, des solutions rentables pour le marché du pétrole et du gaz





HOUSTON, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Une production plus efficace, des frais réduits : Sasol, la société spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie, lance la nouvelle gamme de produits TERRAVIS PI pour le marché mondial du pétrole et du gaz.

TERRAVIS PI offre une autre option à la coûteuse exploitation du brut paraffinique lourd, en particulier dans les environnements plus froids. Les produits de la nouvelle gamme TERRAVIS PI renforcent la fluidité du pétrole brut, ce qui réduit les coûts en matière de solvant, d'isolation, énergétiques et d'enlèvement mécanique.

« Notre gamme de produits TERRAVIS PI traite deux propriétés essentielles du pétrole brut : le seuil d'écoulement - la quantité de contrainte requise pour déformer de façon permanente la fluidité du pétrole brut ; et le point d'écoulement - la température en dessous de laquelle le pétrole brut perd ses caractéristiques d'écoulement », a déclaré le Dr Silke Hoppe, la Directrice du développement du marché différencié chez Sasol Performance Chemicals. « Nos produits TERRAVIS PI peuvent atteindre jusqu'à 97 % de réduction du seuil d'écoulement et une réduction du point d'écoulement allant jusqu'à 35 C° dans une gamme de bruts paraffiniques. »

« Notre équipe chargée de l'innovation a créé cet ensemble de solutions diversifiées pour fournir à nos clients la trousse à outils pouvant satisfaire l'ensemble de leurs besoins pour traiter la paraffine », a-t-elle ajouté. « Sasol a déjà obtenu de très bons résultats dans les tests de rendement sur l'un des plus problématiques pétroles brut cireux brésiliens. »

À propos de Sasol :

Sasol est une société internationale intégrée, spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour intégrer des technologies et des processus perfectionnés dans nos sites d'exploitation à l'échelle mondiale. Nous approvisionnons, produisons et commercialisons de façon sûre et durable une variété de lignes de produits présentant une valeur élevée dans 31 pays, créant ainsi une grande valeur ajoutée à nos clients, nos actionnaires et les autres parties prenantes.

