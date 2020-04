Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à accéder à des services favorisant le mieux-être mental pendant la pandémie de COVID-19





OTTAWA, le 15 avril 2020 /CNW/ - La COVID-19 est un problème de santé publique qui a bouleversé le quotidien des gens dans le monde entier. Pendant cette période difficile, il est primordial que les Canadiennes et Canadiens obtiennent des renseignements fiables et accèdent au soutien nécessaire pour assurer leur santé mentale et leur mieux-être.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a donc annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau portail consacré au mieux-être mental sur le site Web Canada.ca/le-coronavirus et dans l'application Canada COVID-19. Appelé Espace mieux-être Canada, ce portail mettra les Canadiennes et Canadiens en contact avec des intervenants formés en soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels, avec lesquels ils pourront clavarder ou discuter au téléphone en toute confidentialité. Les Canadiennes et Canadiens trouveront ainsi plus facilement des renseignements fiables et obtiendront de l'aide pour remédier à divers problèmes de santé mentale et de consommation de substances.

Le portail est le fruit de la collaboration de nombreux organismes chevronnés dans la prestation de soutien en ligne en matière de santé mentale et de consommation de substances, dont Stepped Care Solutions, Jeunesse, J'écoute, Homewood Health, Greenspace Health, la Commission de la santé mentale du Canada et la Société canadienne de psychologie.

Citations

« Les perturbations que nous connaissons en ce moment font en sorte qu'il est difficile de maintenir notre mieux-être mental. Il n'est pas facile de conserver une routine. Dans toutes les collectivités, des gens sont en difficulté et ont besoin de notre aide. C'est pourquoi nous passons à l'action aujourd'hui afin d'aider les Canadiennes et Canadiens à plus facilement cerner et comprendre les problèmes qu'ils vivent, puis y remédier, en leur offrant un éventail d'outils et de ressources regroupés dans un seul portail. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

La COVID-19 provoque du stress qui est vécu, à des degrés divers, par nombre de Canadiennes et Canadiens qui n'ont pas immédiatement accès à leur réseau de soutien habituel. Grâce à l'ensemble d'outils accessible à Espace mieux-être Canada , les Canadiennes et Canadiens ont accès à différents types de soutien. Ils peuvent, selon leurs besoins, y trouver de l'information ou des outils d'autoévaluation ou encore clavarder avec un intervenant formé en soutien par les pairs ou avec d'autres professionnels.

, les Canadiennes et Canadiens ont accès à différents types de soutien. Ils peuvent, selon leurs besoins, y trouver de l'information ou des outils d'autoévaluation ou encore clavarder avec un intervenant formé en soutien par les pairs ou avec d'autres professionnels. Le lancement du portail Espace mieux-être Canada s'inscrit dans l'aide de 7,5 millions de dollars versée à Jeunesse, J'écoute pour répondre au besoin croissant de soutien en santé mentale chez les jeunes pendant cette période difficile, dans la foulée de la fermeture des écoles et de l'accès restreint aux ressources communautaires.

Liens connexes

Espace mieux-être Canada

Application mobile Canada COVID-19

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :