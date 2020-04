Green Shield Canada verse 500 000 $ pour aider les communautés touchées par la COVID-19





TORONTO, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Étant donné les problèmes sans précédent que continue de poser la pandémie de COVID-19, Green Shield Canada (GSC) verse 500 000 $ pour soutenir les communautés canadiennes touchées par la crise. Cette somme se compose de ce qui suit :



Une aide financière pour des fonds de secours d'urgence lancés par des fondations communautaires et d'autres partenaires à Windsor, Toronto, Vancouver, Victoria, Calgary, Halifax, Moncton, London, Ottawa, Montréal, Québec, Kitchener-Waterloo et Algoma;

Des contributions en nature pour appuyer des initiatives communautaires novatrices comme la coalition d'intervention communautaire à Windsor-Essex, où des agents du centre d'appels de GSC sont affectés à la ligne de services alimentaires d'urgence;

Une commandite du programme numérique gratuit Construire notre résilience de BEACON, lancé le 6 avril, qui offre des services de soutien en santé mentale essentiels à tous les Canadiens.

Le fonds de secours d'urgence lancé par des fondations communautaires et d'autres partenaires servira à combler les besoins immédiats de chaque communauté. Il peut s'agir d'assurer la sécurité alimentaire, de venir en aide aux communautés vulnérables (y compris les personnes qui vivent dans des refuges), de prévenir l'isolement des aînés, d'augmenter les services en santé mentale ou d'appuyer les travailleurs de la santé en première ligne.

Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC, ajoute : « Nous restons engagés à soutenir les communautés confrontées aux difficultés que pose la COVID-19, et continuerons à travailler de concert avec nos partenaires communautaires pour déterminer les secteurs qui ont besoin de davantage de soutien. Grâce à la générosité collective des gens et des organismes, nous espérons que les Canadiens de toutes les communautés obtiendront l'aide nécessaire en cette période difficile. »



