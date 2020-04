Trade Bank of Iraq annonce une augmentation de capital jusqu'à 3 milliards USD dans le cadre d'une nouvelle vision stratégique sur trois ans





BAGDAD, Irak, et ABU DHABI, ÉAU, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trade Bank of Iraq (TBI) a annoncé une nouvelle augmentation de capital qui vise à accroître la solidité financière de la banque conformément à sa nouvelle vision stratégique pour 2020-23.

La banque a augmenté son capital pour atteindre 3 milliards USD (3,5 billions de dinars irakiens) pour l'année 2020, comparativement à 2,3 milliards USD (2,7 billions de dinars irakiens) en 2019.

Cette mesure a été prise avec l'approbation du Premier ministre irakien, à l'appui des résultats financiers prometteurs de TBI pour 2019 vérifiés par E&Y (Ernst & Young). Cette augmentation de capital vise à renforcer le statut de la banque en Irak et sa position en tant que banque irakienne de premier plan ayant une portée mondiale.

TBI a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires et de domaines financiers clés au cours de l'exercice financier 2019. Les résultats financiers montrent que TBI a enregistré un chiffre d'affaires de 708 millions USD (837 milliards de dinars irakiens), soit une hausse de 12 % par rapport à 2018, et un bénéfice net de 556 millions USD (657 milliards de dinars irakiens) en 2019, soit une hausse de 68 % par rapport à l'année précédente.

Le total des actifs de TBI a augmenté pour atteindre 29 milliards USD (34 billions de dinars irakiens) en 2019, enregistrant ainsi une augmentation de 27 % par rapport à 2018.

Faisal Al Haimus, Chairman et President de Trade Bank of Iraq, a déclaré : « Cette augmentation de capital représente un pas en avant significatif sur la voie de la création d'une banque plus forte et renforcera notre capacité à exécuter notre plan stratégique des trois prochaines années, consistant à augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices de la banque. »

Cette augmentation de capital, la plus importante de l'histoire de TBI depuis sa création en 2003, renforce sa position de chef de file en matière de financement du développement pour le pays et l'aide à continuer de jouer un rôle crucial et influent dans le redressement actuel de l'Irak.

Faisal Al Haimus a ajouté : « Nous avons beaucoup accompli au cours des dernières années, mais nous sommes conscients que nous avons encore un long chemin à parcourir. Notre objectif est d'aider à améliorer la qualité de vie du peuple irakien, c'est l'essence même de notre responsabilité sociale envers lui. »

Sur la base de l'approbation par le Premier ministre irakien, TBI a également transféré avec succès 20 % des bénéfices de la banque pour l'année 2019, soit 111 millions USD (131 milliards de dinars irakiens), au Trésor de l'État.

La banque a ouvert sa première succursale en dehors de l'Irak l'année dernière à Riyad, en Arabie saoudite, et prévoit de mettre à niveau son bureau de représentation à Abu Dhabi Global Market afin de lui permettre de mener des activités de conseil et d'organisation d'investissements.

