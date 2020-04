Les pompes turbomoléculaires nEXT d'Edwards sont à présent disponibles avec des vitesses élevées de pompage et des performances améliorées





Edwards annonce le lancement de deux nouvelles variantes dans la gamme des pompes turbomoléculaires nEXT, la nEXT730 et la nEXT930 avec, respectivement, des vitesses de pompage de l'azote de 730 l/s et 925 l/s. Ces pompes sont idéales pour nos clients qui ont besoin de performances accrues, d'un pompage rapide et des temps de cycles améliorés avec un meilleur vide limite.

Les pompes peuvent être installées dans n'importe quel sens pour faciliter leur utilisation qui n'a jamais été aussi simple grâce également à un format compact et un contrôleur intégré.

Edwards est un partenaire fiable et depuis leur lancement en 2012, les pompes nEXT de 85l/s à 400l/s ont fait leur preuve dans de nombreuses applications et auprès de nombreux utilisateurs et équipementiers.

L'introduction des deux nouvelles pompes nEXT730 et nEXT930 avec des capacités élevées de pompage élargit le champ des applications comme le PVD, le traitement thermique, le soudage par faisceaux d'électrons, l'implantation ionique, le dégazage, l'évacuation des chambres à vide et bien d'autres secteurs. Ces pompes ont de plus une classification IP54 de série (en standard), un atout pour ces applications.

Les nouvelles pompes nEXT730 et nEXT930 sont entièrement compatibles avec les contrôleurs Edwards TIC et TAG et proposent les mêmes fonctionnalités et la même interface de commande que la gamme nEXT actuelle. Elles sont également totalement compatibles avec le logiciel Edwards Support PC pour les options de suivi et de visualisation, configuration et contrôle, simplifiant ainsi l'intégration dans chaque système de vide, nouveau ou existant.

"Avec plus de 80 000 pompes nEXT vendues à travers le monde, nous avons continué à développer notre gamme de pompes turbomoléculaires sur le même modèle mais avec de plus grandes capacités, ce qui ouvre de nouveaux horizons à nos clients", déclare John Wood, responsable produits, gamme scientifique, Edwards. "les pompes nEXT ont toujours fourni des vitesses de pompage de qualité inégalée, avec d'excellents taux de compression et, avec ces pompes de plus grandes vitesses de pompage, davantage de clients pourront tirer parti des nouvelles nEXT. Avec des pressions limites basses et une fiabilité éprouvée, nos clients sont assurés d'avoir un vide stable et régulier pendant de nombreuses années."

À propos d'Edwards

Edwards est un leader industriel reconnu dans le domaine de la technologie du vide. Edwards conçoit et fabrique des solutions de vide complètes et innovantes, des pompes à vide de tout type (pompes à vide sèches, à vis, à spirales, à palettes, turbomoléculaires etc...), des instruments de mesure et de contrôle, ainsi que des systèmes de traitement des effluents gazeux. Edwards propose également des services connexes à haute valeur ajoutée. Les solutions Edwards font partie intégrante des processus de fabrication de semi-conducteurs, écrans plats, LED et cellules photovoltaïques. Elles sont utilisées dans une gamme croissante de processus industriels comprenant l'électricité, le verre et d'autres applications de revêtement, l'acier et d'autres produits métallurgiques, les produits pharmaceutiques et chimiques, et pour les instruments scientifiques ainsi qu'une vaste gamme d'applications de R&D. Edwards emploie plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, pour la conception, la fabrication et l'assistance relatives aux équipements de haute technologie de traitement des gaz et du vide. Edwards possède des installations de fabrication à la pointe de la technologie en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Edwards fait partie du groupe Atlas Copco.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 09:40 et diffusé par :