Démarrage de deux nouveaux CLOM à l'Université TÉLUQ





QUÉBEC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ, en collaboration avec l'Institut LICEF et l'Office québécois de la langue française, a procédé plus tôt aujourd'hui au démarrage d'un tout nouveau cours en ligne ouvert à tous (CLOM, ou MOOC). Ce nouveau CLOM porte sur le vocabulaire de l'intelligence artificielle (IA) et a été créé sous la responsabilité de Valéry Psyché, professeure au Département Éducation et chercheuse à l'Institut LICEF.

L'intelligence artificielle suscite l'intérêt et occupe une grande place dans nos vies. Or, le vocabulaire français de ce domaine reste méconnu. Ce cours s'adresse à la fois à ceux dont le français n'est pas la langue maternelle et à ceux qui utilisent par défaut les néologismes du langage technique souvent empruntés à l'anglais.

De plus, le CLOM Conciliation travail-études (famille) : défis et solutions, conçu par Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration, avec la participation de Maria Eugenia Longo, professeure à l'INRS, démarrera ses activités ce jeudi 16 avril 2020.

Cet autre cours gratuit a été réalisé en collaboration avec la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Il permettra de mieux comprendre les enjeux de la conciliation travail-études, de ses effets sur les jeunes et sur les organisations, et des mesures qui peuvent réduire les difficultés de conciliation.

Ces deux nouveaux CLOM s'ajoutent à ceux qui sont toujours actifs, à savoir Découvrez la gestion, des professeurs Patrick Pelletier et Sabrina Hombourger-Barès, de l'École des sciences de l'administration, et Liberté d'expression : normes, fondements, enjeux, du professeur Normand Landry, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications, et également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains.

Au total, ce sont près de 21 000 personnes en provenance de 58 pays qui sont inscrites à l'une de ces quatre formations, qui sont d'une durée d'une quinzaine d'heures et qui peuvent être suivies à son propre rythme.



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour mener leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

