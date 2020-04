La GRC et l'ASFC saisissent de la cocaïne et du haschich





TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - L'une des priorités de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) consiste à empêcher les marchandises de contrebande, comme les narcotiques, d'entrer dans nos collectivités. Entre le 21 et le 29 mars 2020, des membres de l'ASFC, avec l'aide de la GRC, ont procédé à trois saisies importantes et non reliées de substances réglementées ayant été transportées par l'intermédiaire de vols commerciaux à destination du Canada. Deux vols distincts au départ de Montego Bay et un vol au départ de la ville de Mexico ont servi à importer environ 25 kg de cocaïne et 4,1 kg de haschich à l'aéroport international Pearson.

Des membres de l'ASFC et du détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC poursuivent énergiquement les personnes qui, autrement, expédieraient jusqu'à l'aéroport international Pearson ces dangereuses substances réglementées par l'intermédiaire de compagnies aériennes commerciales transportant des passagers et des marchandises, à des fins de distribution dans les rues de Toronto et d'ailleurs.

« Les groupes criminels organisés ont recours à tous les moyens pour importer au Canada des substances réglementées comme le fentanyl, l'héroïne et la cocaïne. Ces saisies soulignent le fait qu'il est nécessaire que la GRC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires d'application de la loi et le public pour protéger nos collectivités et nos frontières », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto.

« Ces saisies prouvent qu'en travaillant avec nos partenaires, même en période difficile, nous contribuons à protéger nos frontières et à empêcher la drogue d'entrer dans nos collectivités. L'Agence des services frontaliers du Canada demeure déterminée à intercepter les drogues illicites qui entrent au Canada », a déclaré Lisa Janes, directrice générale régionale de l'ASFC dans la région du Grand Toronto.

L'ASFC estime que la valeur totale des saisies de cocaïne s'élève à plus de 3 millions de dollars et à plus de 82 000 $ en ce qui a trait à la saisie de haschich.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1-888-502-9060.

Si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1-800-222-8477.

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE



Site Web cbsa-asfc.gc.ca

Twitter @Frontierecan

Facebook Frontierecan

Instagram Frontierecan

YouTube Frontierecan

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 09:30 et diffusé par :