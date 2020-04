League of Angels ? Heaven's Fury est disponible sur GTarcade





Sept ans après le lancement de LOA, League of Angels - Heaven's Fury est un MMOARPG en 3D révolutionnaire d'un genre nouveau, avec des graphiques spectaculaires et des combats époustouflants et en temps réel.

Dans Heaven's Fury, les Dieux ont succombé à la corruption. En tant qu'Élu, le joueur a la tâche de rassembler les légendaires Angels pour reconquérir les cieux. Les joueurs adoreront l'intensité des parties de PVP, les chasses aux boss épiques, et le mode Classic Angels.

En jouant sur gtarcade.com, vous aurez l'opportunité de vous mesurer à des joueurs des quatre coins du monde, mais aussi de vous faire de nouveaux amis pour construire une alliance internationale. À l'occasion de ce lancement mondial, le jeu est disponible dans un grand nombre de langues, et propose une salle de chat avec traduction intégrée pour garantir une expérience et une communication parfaitement fluides.

Avec des serveurs en ligne dans quasiment tous les continents, la bataille se déroule à l'échelle planétaire. Plus de temps à perdre! Venez prendre part au combat sur League of Angels ? Heaven's Fury!

A propos de YOOZOO Games

YOOZOO Games est une société internationale de divertissement spécialisée dans le développement et la distribution de jeux vidéo. La société a son siège social à Shanghai et possède des bureaux en Asie, en Europe et aux États-Unis. Depuis sa création en 2009, YOOZOO a mis sur pied un solide réseau mondial de distribution et lancé plus de 40 de titres à succès, comme Game of Thrones Winter is Coming, la série League of Angels et Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

