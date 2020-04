ThinkTel présente MaX UC, une évolution majeure de son système d'autocommutateur (PBX) hébergé, en partenariat avec Metaswitch





Cette solution de communications unifiées (CU) comprend de puissants outils de productivité qui peuvent se coupler au produit existant

TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - ThinkTel, une division de Distributel, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de communications unifiées pour PBX hébergé, MaX UC, en partenariat avec Metaswitch. ThinkTel offre des systèmes d'autocommutateurs (PBX) hébergés entièrement gérés depuis 2010 et est heureuse d'annoncer l'évolution de sa gamme de solutions de communications unifiées. L'offre bonifiée témoigne de l'importance de favoriser la transition massive des travailleurs vers le télétravail en raison de la crise de la COVID-19, en leur proposant des outils qui améliorent la productivité et leur procurent une expérience transparente et harmonieuse.

Pour les entreprises de plus en plus mobiles, ThinkTel a lancé une série d'outils de collaboration qui peuvent maintenant se coupler à sa solution de PBX hébergé. Parmi ces outils qui ont été ajoutés, on compte les réunions, la présence et la messagerie instantanée. La plateforme intégrée de communications unifiées (CU) offre la commodité du numéro unique, qui vous permet de transférer des appels et des réunions à votre appareil préféré, partout où vous êtes, tout en conservant la même image de marque. Elle comporte aussi des fonctions de collaboration vidéo, de partage de documents, de clavardage, de messagerie vocale visuelle et de gestion des appels.

« Il n'y a vraiment pas de meilleur moment que maintenant pour que ThinkTel, fournisseur occupant une place unique, étoffe son offre de produits afin de soutenir le monde du télétravail et du travail mobile, a déclaré Jim Dawson, vice-président des ventes aux entreprises chez ThinkTel. Nous offrons aux travailleurs les meilleurs outils et le meilleur service qui soient pour leur permettre de travailler à domicile. »

MaX UC améliore considérablement l'expérience des utilisateurs en favorisant une collaboration plus intuitive au sein de l'entreprise et en mettant les applications de CU à la disposition des participants en cours d'appel, en appuyant sur une touche sur le composeur.

« L'ajout de la fonctionnalité de MaX UC s'est avéré précieux pour nos clients en améliorant leur valeur, leur compétitivité et leurs revenus, a affirmé Chris Carabello, directeur principal du marketing de produits de Metaswitch. Nous sommes très heureux d'être un partenaire de ThinkTel et de contribuer à l'évolution de son produit. »

ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, fournit des services avancés de voix et de données aux marchés des PME, des grandes entreprises et des services en gros dans tout le Canada. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, la division des services d'affaires ThinkTel est un moteur d'innovation dans l'industrie. Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur national et indépendant qui offre aux Canadiens une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels tels que l'Internet haute vitesse, le service de télé et la téléphonie résidentielle. Avec un réseau national et des bureaux d'un bout à l'autre du pays, Distributel continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices.



