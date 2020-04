Mackenzie réduit les frais de gestion de trois fonds communs alternatifs





Les fonds de stratégies alternatives liquides visant un rendement absolu peuvent présenter des occasions de valeur et de diversification pour les investisseurs qui cherchent à gérer la volatilité des marchés

TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a accentué son engagement à offrir de la valeur aux investisseurs en réduisant de 15 à 20 points de base les frais de gestion de trois fonds communs alternatifs.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est important de proposer aux investisseurs de détail du Canada des options de placement abordables et innovantes, » a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « La réduction des frais imputés à ces fonds vient appuyer notre engagement d'offrir une tarification concurrentielle, simplifiée et transparente. »

En mai 2018, Placements Mackenzie lançait le premier fonds à rendement absolu à l'intention des investisseurs de détail du Canada. La société a depuis élargi son offre, et propose maintenant quatre fonds englobant diverses catégories d'alternatives liquides. Le segment des actifs alternatifs liquides devrait atteindre 100 milliards $ en actifs sous gestion au Canada au cours des prochaines années.1

« Les fonds qui emploient des stratégies de placement visant un rendement absolu peuvent être particulièrement intéressants dans la conjoncture actuelle des marchés, car ils intègrent des stratégies non orientationnelles qui cherchent à être indépendantes des fluctuations du marché, » a déclaré Michael Schnitman, vice-président principal et chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Ces stratégies pourraient être avantageuses pour les portefeuilles des investisseurs, car elles ne sont pas aussi sensibles aux fluctuations des marchés dans leur ensemble. Elles procurent par ailleurs des occasions d'accroître la diversification. Nous sommes très heureux de les rendre encore plus accessibles pour les investisseurs canadiens. »

À compter du 15 avril 2020, cette tarification améliorée s'appliquera aux investisseurs titulaires des fonds suivants :

Fonds communs Mackenzie Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds à rendement absolu sur

titres de créance Mackenzie A 1,55 % 1,35 % F* 0,95 % 0,75 % FB 1,05 % 0,85 % PW 1,45 % 1,25 % Fonds global macro Mackenzie A 2,25 % 2,10 % F* 1,15 % 1,00 % FB 1,25 % 1,10 % PW 2,15 % 2,00 % Fonds multistratégie à

rendement absolu Mackenzie A 2,25 % 2,10 % F* 1,15 % 1,00 % FB 1,25 % 1,10 % PW 2,15 % 2,00 %

*La série F comprend les séries PWFB et PWX

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 126,2 milliards de dollars au 31 mars 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 147,5 milliards de dollars au 31 mars 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

_________________________ 1 CIBC Industry Update, juillet 2019, Alternative Mutual Funds: Growth Potential Looks Solid Coming Out of the Gate

SOURCE Mackenzie Investments

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :