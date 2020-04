Molson Coors et HEXO Corp renforcent leur collaboration, établissent une coentreprise au Colorado





Molson Coors Beverage Company (« Molson Coors ») (NYSE : TAP ; TSX : TPX) et HEXO Corp (« HEXO ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) ont créé une coentreprise au Colorado pour explorer les possibilités relatives à la production de boissons non alcoolisées à base de CBD dérivé du chanvre. Établie au Colorado et majoritairement détenue par Molson Coors, la coentreprise (« Truss CBD USA LLC ») fonctionnera comme une entité autonome avec son propre conseil d'administration, son équipe de direction, ses ressources et sa stratégie de mise sur le marché.

« Les boissons à base de CBD sont un segment en pleine croissance dans la catégorie des boissons non alcoolisées et cette coentreprise nous donne l'occasion de renforcer nos capacités au marché du Colorado », a déclaré Pete Marino, président de la croissance émergente, Molson Coors. « Nous avons choisi le Colorado en raison de son cadre réglementaire déjà bien établi relatif au CBD et nous prévoyons de considérer toutes les opportunités dans le plein respect de notre engagement en matière de responsabilité commerciale, de transparence et de conformité ».

Envisager les boissons à base de CBD dérivé du chanvre fait partie de la stratégie de Molson Coors pour évoluer au-délà du rayon des bières, avec les vins et spiritueux et les boissons non alcoolisées. Molson Coors et HEXO ont déjà créé une coentreprise, appelée Truss Beverages (« Truss »), pour produire des boissons non alcoolisées à base de cannabis pour le marché canadien. Truss prépare le lancement, avec notamment la finalisation des formulations des produits, la mise en place de la marque et la construction d'une usine de production de boissons au cannabis à Belleville, en Ontario. Truss devrait commercialiser ses premières boissons au Canada plus tard cette année.

« Molson et HEXO ont déjà établi un excellent partenariat au Canada, permettant de produire des marques de boissons non alcoolisées pour adultes lesquelles, selon nous, figureront parmi les meilleures sur le marché canadien », a ajouté Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « Je suis ravi pouvoir apporter ces acquis au Colorado, sous la direction de Molson Coors, et Powered by HEXO ».

Toute la production et la distribution se fera dans les limites de l'État du Colorado, car c'est l'un des rares États à disposer d'un cadre réglementaire établi pour la présence du CDB dérivé du chanvre dans les aliments et les boissons. Aucun produit CBD dérivé du chanvre ne sera produit dans les installations de Molson Coors.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. De Coors Light à Miller Lite en passant par Molson Canadian, Carling, Staropramen, Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Summer Shandy de Leinenkugel, Creemore Springs et plus encore, Molson Coors produit certaines des marques de bière les plus appréciées et les plus emblématiques jamais créées. Bien que l'histoire de l'entreprise soit ancrée dans le houblon, Molson Coors propose un portefeuille moderne qui s'étend au-delà du rayon de la bière avec des cocktails pétillants, des boissons alcoolisées à saveur de café, du vin en conserve, du kombucha, du cidre et de nombreux autres produits.

Molson Coors Beverage Company est une société cotée en bourse qui exerce ses activités par l'entremise de Molson Coors Amérique du Nord et Molson Coors Europe. L'engagement de l'entreprise à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos clients, nos collectivités et l'environnement se reflète dans la stratégie Notre empreinte et nos objectifs de développement durable pour 2025. Pour en savoir plus sur Molson Coors Beverage Company, allez sur le site www.molsoncoors.com.

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « perspectives » et autres expressions similaires, ainsi que l'utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n'ont habituellement pas de portée historique. Les déclarations qui ont trait aux attentes concernant les boissons au CBD, le cadre réglementaire connexe, les plans de croissance et d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs constituent des déclarations prospectives. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d'aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l'expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent notamment l'impact de la pandémie du virus COVID-19 ; l'incidence de l'intensification de la concurrence découlant des regroupements de brasseries; la concurrence au chapitre des prix et les pressions sur les prix; la santé de l'industrie brassicole et de nos marques dans nos marchés; la conjoncture économique dans nos marchés; les pertes de valeur additionnelles; notre capacité à assurer le maintien des ententes conclues avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à notre chaîne d'approvisionnement; la disponibilité des matériaux d'emballage ou la hausse du coût de ces matériaux; la réussite de nos coentreprises; les risques liés à nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées aux exigences prévues par la loi et par les règlements, y compris la réglementation des systèmes de distribution; les fluctuations des taux de change; la hausse du coût des marchandises que nous utilisons dans le cadre de nos activités; l'incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l'eau; la perte ou la fermeture d'une brasserie principale ou d'une autre installation clé; notre capacité à mettre en oeuvre nos initiatives stratégiques, y compris la mise en oeuvre et la réalisation des réductions de coûts; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement acquises; notre capacité de réaliser les économies d'impôt, l'accroissement des résultats ainsi que les réductions et les synergies de coûts prévus liés à notre acquisition de MillerCoors; les coûts liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; le non-respect des clauses restrictives ou la détérioration de nos notations de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l'image de nos marques, notre réputation et la qualité de nos produits; les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s'engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d'informations nouvelles ou d'événements subséquents, ou autrement.

