Le talent du Canada en biotechnologie à l'avant-garde de la crise de la COVID-19





BioTalent Canada souligne et appuie les efforts du secteur canadien des biotechnologies à l'égard de la COVID-19. Alors que des gens aux quatre coins du monde tentent d'aplatir la courbe en demeurant à la maison, les entreprises canadiennes en biotechnologies s'activent pour atténuer les répercussions de la pandémie.

« Nous vivons à l'échelle de la planète une situation sans précédent qui soulève plus de questions que de réponses, explique Robert Henderson, président et directeur général de BioTalent Canada. On devrait encourager les travailleurs du secteur canadien de la santé et des sciences de la vie ainsi que des associations nationales et provinciales travaillent sans relâche pour mettre un terme à cette catastrophe. »

Parmi les organisations qui mènent la lutte mondiale contre la COVID-19 se trouvent plusieurs partenaires de BioTalent Canada et des employeurs qui participent à nos programmes de subventions salariales :

(Certains liens suggèrés ne seront disponibles que dans leur langue d'origine)

« Nous savons depuis longtemps que la science ne pourrait exister sans les scientifiques, ajoute M. Henderson. Mais cela n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment, comme le prouve le secteur canadien de la bioéconomie. Merci à tous les intervenants de premières lignes qui ravivent l'espoir d'un pays en isolement! »

Pour venir en aide au secteur de la bioéconomie, BioTalent Canada poursuit ses activités, y compris ses programmes de subventions salariales pour aider les entreprises à embaucher le personnel dont ils ont besoin, et continue de créer de nouvelles ressources pour aider l'industrie à trouver des solutions durant cette période difficile.

BioTalent Canada continuera de suivre l'évolution de la situation et à faire le point auprès de l'industrie. Pour en savoir plus sur la façon dont les programmes de BioTalent Canada contribuent aux efforts actuels, communiquez avec info@biotalent.ca ou visitez le biotalent.ca/subventionssalariales.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. L'organisation a établi des partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services. Ce réseau dynamique cerne les besoins du marché du travail et renforce les compétences permettant de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Récemment récompensés par la certification Great Place to Work®, BioTalent Canada pratique les même standards d'industrie qu'il recommande à leurs parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site biotalent.ca.

