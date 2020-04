Capital Group embauche un vétéran de l'industrie, Kevin Martino, afin de renforcer sa présence institutionnelle au Canada





TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - Capital Group annonce que Kevin Martino se joint à la société en tant que vice-président des affaires institutionnelles. M. Martino apportera son soutien au service à la clientèle, au développement des affaires et aux relations avec les conseillers de l'organisation à travers tout le Canada.

M. Martino rejoint Capital Group en tant que vétéran de l'industrie disposant d'un vaste réseau de consultants, de clients institutionnels et dans les régimes de retraite. Il dispose de près de 25 ans d'expérience dans la gestion et le développement de politiques d'investissement institutionnel dans plusieurs institutions de services financiers basées au Canada. Plus récemment, il a dirigé pendant dix ans les activités institutionnelles canadiennes de Dimensional Fund Advisors. Il est titulaire d'un baccalauréat en histoire, obtenu avec distinction de l'Université McMaster, et d'une certification professionnelle du Canadian Securities Institute (CSI).

M. Martino est très enthousiaste de se joindre à Capital Group et de pouvoir contribuer à l'expansion de leurs activités institutionnelles au Canada. Il déclare avoir été avant tout séduit par la possibilité de travailler avec un petit groupe de personnes talentueuses et influentes, tout autant que par la réputation de l'entreprise sur ce marché.

Selon Rick Headrick, président de la division canadienne de Capital Group, l'expérience confirmée de M. Martino en matière de fournir un service excellent à la clientèle, tout comme ses compétences en matière de développement des affaires, apporteront une grande valeur ajoutée à la division institutionnelle de Capital Group au Canada. M. Headrick est d'avis qu'en tant que vétéran de l'industrie doté d'une solide réputation, M. Martino soutiendra l'engagement de Capital Group de fournir un service et des résultats de premier ordre et d'une qualité constante à nos clients.

Capital Group gère des portefeuilles à l'aide du système CapitalMC, un système propriétaire, conçu en vue de créer des portefeuilles très diversifiés offrant des résultats cohérents sur le long terme, un fonctionnement plus souple et une stabilité de gestion dans des contextes de marché variés. La préoccupation principale de la société est de fournir des résultats de premier ordre et de qualité constante aux investisseurs à long terme. Au Canada, les stratégies de placement institutionnel de Capital Group sont proposées sous forme de comptes séparés et sont utilisées par différentes sociétés (pour des régimes à prestations déterminées) et fonds publics, ainsi que par des fondations et d'autres investisseurs institutionnels. Les fonds communs de placement canadiens de Capital Group sont également proposés pour être utilisés dans des régimes à cotisations déterminées.

Kevin Martino sera en poste au bureau de Capital Group à Toronto.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se concentre sur sa mission d'obtenir des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme. Nos portefeuilles reposent sur de fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle des membres de l'équipe de professionnels en placement. Au 31 décembre 2019, Capital Group gère plus de 2 000 milliards de dollars américains en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels à travers le monde.

Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.capitalgroup.com/ca/fr

