La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'engage à remettre 1 000 000 $ en subventions destinées à l'achat de livres et de ressources éducatives pour soutenir les familles canadiennes dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'est engagée à remettre 1 million de dollars en livres et en ressources éducatives pour aider les enfants canadiens provenant de communautés dans le besoin durant la pandémie de COVID-19.

Le nouveau Fonds communautaire d'urgence de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'inscrit dans les efforts déployés par la Fondation pour favoriser la littératie dans les communautés dans le besoin au Canada.

« Les livres sont essentiels à l'éducation et permettent de "voyager" dans de nouveaux endroits et de "rencontrer" de nouvelles personnes. C'est toujours très important, mais encore plus en ce moment, explique Heather Reisman, présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. J'aimerais remercier nos clients pour le soutien important qu'ils apportent à la Fondation. J'aimerais aussi remercier nos employés dont l'engagement et la détermination au quotidien sont tout aussi importants. »

La Fondation s'est associée à trois organismes canadiens exceptionnels pour distribuer des livres aux familles dans le besoin : la fondation Jays Care, l'organisme Initiative de la famille Martin et l'organisme Repaires jeunesse du Canada. Les organismes à but non lucratif régionaux qui oeuvrent auprès des enfants et de leurs familles peuvent aussi faire une demande de subvention. La période de demandes est en cours, et nous encourageons les organismes à poser leur candidature sur le site loveofreading.org/fr.

« La fondation Jays Care est très reconnaissante du soutien de ses partenaires à la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture, affirme Robert Witchel, directeur général de la fondation Jays Care. Nous sommes très heureux d'avoir un coéquipier comme la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en ce moment pour nous aider à éliminer les obstacles à l'éducation qui se dressent devant les enfants qui en ont le plus besoin. Leur don généreux fera avancer les initiatives de littératie auprès des milliers d'enfants qui participent aux programmes de Jays Care partout au pays. »

Le Fonds communautaire d'urgence de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'ajoute aux programmes habituels de la Fondation, soit le Fonds pour la littératie et le programme Adoptez une école, qui permettent aux écoles primaires dans le besoin de regarnir la bibliothèque de leur école avec des ressources éducatives et de proposer un plus grand nombre de livres à leurs élèves.

Depuis sa création en 2004, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a versé 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin, aidant ainsi près de 1 million d'élèves.

Pour en savoir plus, visitez indigo.ca. Pour demander une subvention dans le cadre du Fonds communautaires d'urgence de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture, visitez loveofreading.org/fr / .

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

