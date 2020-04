Novartis Canada figure parmi les Meilleurs Lieux de Travail(MC) au Canada





Les commentaires des associés ainsi qu'une culture fondée sur la confiance sont les facteurs clés ayant contribué à l'obtention d'une place dans ce classement prestigieux

DORVAL, QC, le 15 avril 2020 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. est fière d'annoncer qu'elle a été nommée dans la liste des Meilleurs Lieux de Travail MC au Canada pour l'année 2020. Cette place dans le classement a été obtenue grâce aux commentaires des employés basés au Canada dans l'ensemble des services de Novartis. Les associés de la division Médicaments novateurs de Novartis (Pharma et Unité commerciale d'oncologie) ainsi que de Sandoz Canada ont contribué à l'obtention de cette place dans ce classement prestigieux.

Le très respecté programme de reconnaissance dirigé par le Great Place to Work® Institute recueille et évalue les commentaires des employés et souligne l'excellence des entreprises qui ont su développer une culture basée sur la confiance et les performances accrues. Cette liste présente une évaluation d'entreprises de taille similaire au Canada selon des critères visant à déterminer celles qui sont considérées comme des lieux de travail exceptionnels.

« Novartis est très honorée de recevoir une telle reconnaissance. Le fait que nos associés aient répondu positivement au sondage confirme que nous réussissons à façonner un environnement de travail positif et inspirant, servant de catalyseur pour favoriser la réalisation de notre objectif de réinventer la médecine pour les patients canadiens qui comptent sur nous », a déclaré Christian Macher, président national, Novartis Pharma Canada inc. « Nos associés sont nos ambassadeurs et la force qui nous permet de faire preuve d'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Nous nous appliquons à libérer le pouvoir de nos employés pour qu'ils se sentent valorisés et habilités à agir. Nous voulons être reconnus comme étant un employeur de choix au sein de notre industrie. »

Au Canada, notre division Médicaments novateurs (Pharma et Unité commerciale d'oncologie) et Sandoz, notre division des produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires, comptent près de 1 000 associés qui se consacrent à améliorer la qualité de vie et la santé des Canadiens. L'objectif est de créer une organisation dotée des meilleurs talents ayant une expertise inégalée, motivée par la volonté de réussir.

L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif. Novartis est aussi déterminée à être une entreprise canadienne socialement responsable et éthique par ses pratiques d'embauche ainsi que ses programmes de recherche et ses activités commerciales. En outre, l'entreprise souhaite atteindre ces objectifs en montrant toujours du respect pour l'environnement.

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise basée sur la confiance et les performances accrues. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services de conseils et ses programmes de certification, elle reconnaît les Meilleurs Lieux de Travail MC dans le monde par une série de listes nationales publiées dans des journaux et des revues de premier plan.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2018, l'entreprise a investi 52 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novartis.ca.

À propos de Sandoz au Canada

Sandoz Canada fait partie de Sandoz International GmbH, une division de la multinationale suisse Novartis AG et fait figure de pionnière dans le secteur émergent des traitements numériques sur ordonnance et de chef de file mondial dans les produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires. Un chef de file dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de produits génériques, biosimilaires et spécialisés.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sandoz.ca. Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/.

À propos de Novartis à l'échelle internationale

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 109 000 employés de plus de 145 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com.

