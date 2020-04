Proposition de sujets - Journée mondiale de l'art





Les bienfaits de l'art-thérapie

En cette période marquée par l'incertitude et certains bouleversements, l'art, et plus particulièrement l'art-thérapie, peut se présenter comme une approche privilégiée pour canaliser positivement l'énergie et gérer favorablement le stress ou l'anxiété générée par les changements en cours.

Dans le cadre de cette journée, nous vous proposons des entrevues avec des professeures en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui pourront s'entretenir avec vous des bienfaits et de la portée de l'art-thérapie dans le contexte actuel ainsi que de leurs champs de spécialisation.

Sophie Boudrias , professeure en art-thérapie

Conscience de soi;

Création et co-création de sens;

Reconsolidation des mémoires émotionnelles (neurosciences appliquées à l'art-thérapie);

Gestalt-thérapie et approches centrées sur les émotions;

Utilisation thérapeutique des rêves.

Nancy Couture, professeure en art-thérapie

Art-thérapie auprès des personnes âgées;

Art-thérapie en contexte de conjugalité;

Identité professionnelle des art-thérapeutes.

Alexandra Duchastel, professeure invitée en art-thérapie

Approche gestaltiste en art-thérapie;

Masques, rituels et guérison;

Art-thérapie : médecine de l'âme;

L'art et les rêves comme outils de guérison.

Lise Pelletier, professeure en art-thérapie

L'art-thérapie auprès des enfants et des adultes;

Art-thérapie sociale;

Art-thérapie et spiritualité;

Rétablissement en santé mentale;

Exclusion sociale;

Empowerment.

Maria Riccardi, professeure en art-thérapie

Spécialisation dans les transitions et les ajustements de la vie, ainsi que les défis éducatifs et professionnels;

Développement de l'art-thérapie en groupe, pour les militaires et les vétérans canadiens, lié à l'état de stress post-traumatique.

L'UQAT : pionnière dans le domaine de l'art-thérapie



L'UQAT est la seule université en Amérique du Nord à offrir des formations de deuxième cycle en art-thérapie en français. Le microprogramme de 2e cycle et la maîtrise en art-thérapie de l'UQAT se distinguent par leur spécialisation en arts plastiques et par leur approche humaniste. Cela fait près de 25 ans que l'UQAT s'est lancée dans la formation en art-thérapie, ce qui a permis de diplômer des centaines de personnes et de contribuer au développement de la profession d'art-thérapeute. De plus, nos professeures et chargées de cours se distinguent sur la scène internationale par leur enseignement pratique et leurs champs de recherche variés.

