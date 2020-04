Kennedy Lewis Investment Management embauche Dik Blewitt en tant qu'associé et responsable des opportunités tactiques





NEW YORK, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Kennedy Lewis Investment Management LLC (« Kennedy Lewis »), un grand gestionnaire de crédit opportuniste, a embauché J. Richard « Dik » Blewitt en tant qu'associé et responsable des opportunités tactiques.

J. Richard « Dik » Blewitt rejoint Kennedy Lewis après avoir travaillé chez GSO Capital Partners, une branche de Blackstone, où il était directeur général spécialisé dans les investissements en financements et crédits structurés. Lorsqu'il travaillait chez Blackstone, J. Richard Blewitt a été gestionnaire de portefeuille principal pour Carador Income Fund PLC, ainsi que membre du comité mondial d'investissement en crédits structurés encadrant les activités de crédit liquide de la société. Avant de rejoindre Blackstone en 2014, J. Richard Blewitt était directeur général et coresponsable de l'équipe des actifs titrisés chez Blackrock, ainsi qu'associé en charge des produits de titrisation et d'assurance pour le R3 Capital Hedge Fund. Avant l'acquisition de R3 par Blackrock en 2009, J. Richard Blewitt était responsable de la titrisation chez Lehman Brothers Global Principal Strategies. Auparavant, il était directeur général et responsable mondial de la distribution pour le groupe mondial des produits structurés chez Bank of America Securities et a précédemment travaillé chez JP Morgan dans le domaine du financement structuré. J. Richard Blewitt est titulaire d'une licence (B.S.) en finance de l'Université de Lehigh et d'un MBA en finance et commerce international de l'École de commerce Stern de l'Université de New York.

Darren Richman, cofondateur de Kennedy Lewis, a déclaré : « Dik et moi avons travaillé directement ensemble pendant de nombreuses années chez GSO et je suis ravi que Kennedy Lewis puisse désormais bénéficier de son expertise incomparable en matière de financement structuré et d'investissement, d'autant plus que nous cherchons à tirer parti des nouvelles opportunités qui se présentent sur le marché actuel. »

David Chene, cofondateur de Kennedy Lewis, a également ajouté : « Nous sommes fiers d'accueillir Dik au sein de Kennedy Lewis comme nouvel associé. Les nombreuses années d'expertise et de créativité de Dik dans les marchés des produits structurés et des entreprises propulseront Kennedy Lewis vers de nouveaux sommets alors que nous tirerons parti des opportunités tactiques du marché. »

À propos de Kennedy Lewis

Kennedy Lewis est un gestionnaire de crédit opportuniste fondé en 2017 par David K. Chene et Darren L. Richman. La société s'intéresse aux situations engendrées par des événements dans lesquelles un catalyseur peut générer de la valeur. Cette stratégie cible principalement les segments stressés et en difficulté des marchés du crédit aux entreprises et structurés en Amérique du Nord et en Europe.

