Alliance Foodies donne plus de 3,3 millions de repas aux Canadiens dans le besoin





En soutien aux Banques alimentaires du Canada, Second Harvest et le Club des petits déjeuners du Canada

TORONTO, le 15 avril 2020 /CNW/ - En quatre semaines seulement, Alliance Foodies de Sysco Canada a donné plus de 3,3 millions de repas aux Canadiens dans le besoin par le biais des Banques alimentaires du Canada, Second Harvest et le Club des petits déjeuners dans le cadre de leur engagement continu à nourrir les collectivités. Sysco travaille avec des partenaires pour soutenir Alliance Foodies pour mettre en oeuvre des programmes et des initiatives qui viennent en aide à l'industrie alimentaire, comme donner 13?600 lb de patates avec Smoke's Poutinerie et soutenir les restaurants locaux avec The Canada's Great Kitchen Party. Alliance Foodies redonne aux Canadiens dans le besoin dans un effort pour améliorer la sécurité alimentaire au Canada en donnant de la nourriture aux banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays. « Travailler avec nos partenaires pour nourrir les Canadiens et cultiver la distribution alimentaire au Canada est notre priorité pendant cette période difficile. Les 3,3 millions de repas qui ont été distribués montrent qu'ensemble, nous pouvons nous unir pour rétablir l'industrie du service alimentaire » dit Randy White, président de Sysco Canada.

Sysco fait don de 13?600 livres de patates

Sysco fait des dons significatifs d'un bout à l'autre du pays en partenariat avec nos clients pour aider à lutter contre la faim. La première initiative était de Sysco et Smoke's Poutinerie : ils ont collectivement donné 4 livres de patates pour chaque poutine à emporter ou en livraison. Avec l'exploitation de leur portée collective, les deux entreprises ont fait un don total de 13?600 livres de patates aux banques alimentaires locales pendant la fin de semaine.

Sysco soutien les restaurants locaux avec Canada's Great Kitchen Party - Home Edition

Sysco célèbre Canada's Great Kitchen Party - Home Edition en commanditant une série de trois événements diffusés en direct à partir de mercredi. On invite les Canadiens à soutenir leurs restaurants locaux en prenant des commandes à emporter et à en profiter virtuellement avec leurs amis et leur famille en regardant le concert en direct sur Facebook. Le partage de cette initiative sur les médias sociaux avec le mot-clic #TakeOutDay va non seulement rapprocher les Canadiens virtuellement, mais également mettre en lumière l'énergie et la joie d'un bon repas sur la table en envoyer un appui massif pour les gens et la communauté derrière ces repas.

À propos de Sysco Canada et Alliance Foodies

Sysco Canada, une filiale de Sysco Corp, est le plus grand distributeur alimentaire au Canada au service du marché de l'alimentation hors domicile. Sysco vend, commercialise et distribue aux restaurants, aux établissements de soins de santé, aux établissements scolaires, aux établissements hôteliers et plus encore. En mars 2020, Sysco Canada a lancé FoodiesUnite.ca pour venir en aide aux Canadiens et à l'industrie du service alimentaire. Sysco Canada s'engage à rétablir l'industrie, aider nos clients et nourrir nos collectivités. Sysco Canada a mis en place des ressources innovantes pour aider ses clients à trouver des nouvelles façons de fonctionner, maintenir des emplois et soutenir les efforts pour assurer la disponibilité des aliments dans les communautés locales.

www.foodiesunite.ca

