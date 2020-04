Les vélos BIXI sont de retour et offrent un abonnement de 30 jours gratuit au personnel du réseau de la santé





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante et le responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell, annoncent le retour des vélos en libre-service BIXI le 15 avril, ce qui marquera le début de la 12e saison du service de vélo-partage à Montréal. Dans le contexte de la COVID-19, pour faciliter le transport de celles et ceux qui prennent soin de la population au quotidien, BIXI offrira gratuitement à tous les employés des établissements publics de santé et de services sociaux montréalais un accès BIXI d'une durée de 30 jours.

Ce programme a été développé afin d'offrir à ces travailleuses et travailleurs une option de transport complémentaire, ainsi que de faciliter leurs déplacements vers leurs lieux de travail.

Montréal emboîte ainsi le pas à la majorité des autres grandes villes à travers le monde qui ont, elles aussi, déployé leur service de vélo en libre-service dans le contexte de la COVID-19, dont Détroit, New York, Chicago et Londres. Ces dernières ont également offert un abonnement de 30 jours gratuit aux travailleurs du milieu de la santé sur leur territoire.

Les employés du réseau de la santé montréalais pourront se procurer un code promotionnel auprès de leur centre local de santé qu'ils pourront utiliser afin de se prévaloir de leur abonnement gratuit.

« En cette période critique pour les déplacements essentiels, il est important de proposer des alternatives au transport collectif. En assurant le retour des vélos en libre-service BIXI dans la métropole et en respectant les recommandations de la Direction régionale de santé publique, nous voulons faciliter les déplacements sécuritaires de celles et ceux qui continuent de travailler au service des citoyennes et des citoyens de Montréal, notamment le personnel de la santé qui travaille sans relâche pour le bien-être de la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« BIXI est un mode de transport isolé, sans contact direct avec les autres usagers et dont on se sert en milieu ouvert. En l'utilisant pour ses déplacements essentiels et en respectant les consignes d'hygiènes, il représente un mode de transport sécuritaire », a ajouté Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Mesures préventives

La Direction régionale de Santé publique (DRSP) de Montréal appuie le déploiement des vélos en libre-service BIXI, qu'elle considère nécessaires à la mobilité dans la métropole, au même titre que le transport collectif.

BIXI Montréal prend également toutes les précautions nécessaires et suit les recommandations de la DRSP de Montréal pour rehausser les procédures sanitaires liées à la location et à l'utilisation de ses vélos en libre-service. La fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces régulièrement touchées sur les vélos, les camions et les stations a ainsi été revue à la hausse. De plus, chaque fois qu'un vélo sera manipulé par un employé, il sera nettoyé.

La Ville de Montréal rappelle aux usagers des vélos en libre-service BIXI que la prévention des infections est la responsabilité de toutes et de tous. Elle leur demande de suivre les recommandations émises par la DRSP pour se protéger et protéger les autres utilisatrices et utilisateurs de BIXI.

Il est notamment recommandé de privilégier la location avec la clé BIXI ou l'application mobile BIXI et de nettoyer avec des lingettes nettoyantes ou une solution désinfectante les surfaces fréquemment touchées sur le vélo et le terminal avant de les utiliser. Et s'il n'est pas nécessaire de porter des gants, il est important de se laver les mains durant 20 secondes avant et après chaque utilisation. Par ailleurs, les BIXI doivent présentement être réservés uniquement pour des déplacements essentiels.

Les citoyennes et les citoyens qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui reviennent d'un voyage à l'extérieur du pays ne doivent pas utiliser les vélos en libre-service BIXI.

2019 : une saison marquante

En 2019, BIXI Montréal a une nouvelle fois battu son record d'utilisation. Plus de 320 000 personnes ont parcouru au total plus de 15 millions de kilomètres.

De plus, 6 nouveaux arrondissements se sont ajoutés au réseau de BIXI, soit Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, avec une soixantaine de nouvelles stations, plus de 2 600 points d'ancrage et 1 000 vélos supplémentaires.

La fin de la saison 2019 a aussi été marquée par l'arrivée des premiers E-BIXI, la version électrique de BIXI. Les quelque 120 vélos de couleur bleue ont rapidement conquis les amateurs à un point tel que le nombre moyen d'utilisations quotidiennes de chaque vélo à assistance électrique a rapidement dépassé celui des vélos classiques.

La Ville de Montréal compte d'ailleurs bonifier l'offre actuelle de vélos en libre-service par l'ajout de 1 000 vélos à assistance électrique ainsi que 70 nouvelles stations au cours de la saison 2020.

Pour plus d'information sur la grille tarifaire 2020 et les mesures complètes de prévention pour les usagers, rendez-vous sur le site de BIXI Montréal https://bixi.com/fr/

