COVID-19 - Pharma-Québec: Nadeau-Dubois propose un remède de cheval pour se prémunir de la pénurie de médicaments





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, invite le gouvernement Legault à reprendre le contrôle de l'approvisionnement en médicaments et en matériel médical stratégique avec Pharma-Québec, une société d'État dont le mandat prioritaire serait d'assurer l'autosuffisance médicale du Québec face à la COVID-19.

« Le Québec a cédé le secteur stratégique des médicaments et du matériel médical à l'étranger et aux pharmaceutiques. Résultat : la compétition nous coupe l'herbe sous les pieds et on se met à manquer de masques, de blouses et de médicaments critiques. Quand Donald Trump peut causer une pénurie en claquant des doigts, c'est signe qu'il est temps de reprendre le contrôle de notre approvisionnement médical. Québec solidaire l'a toujours dit, la crise sanitaire en fait la démonstration éloquente: nous avons besoin d'un joueur public comme Pharma-Québec, et nous en avons besoin maintenant », affirme M. Nadeau-Dubois.

« Au lieu de remplir les coffres des géants de l'industrie pharmaceutique, cette crise est une occasion de reprendre le contrôle de ce secteur stratégique pour l'économie et la santé des Québécois et Québécoises. Avec ses divisions d'achat, de production et de recherche, Pharma-Québec mettra la santé et la sécurité des gens avant les profits » ajoute le porte-parole solidaire.

Alors que les Québécoises et les Québécois se préparent à une longue guerre de tranchée contre le coronavirus, le responsable solidaire en matière de Santé, Sol Zanetti, souligne l'intérêt stratégique de soutenir la recherche et de coordonner la production des traitements et du vaccin contre la COVID-19.

« Il est hors de question de laisser les pharmaceutiques dicter qui aura accès au vaccin et à quel prix, en s'enrichissant au passage. Avec Pharma-Québec, le vaccin pourra être produit ici au Québec dès qu'il sera prêt, avec comme seul objectif de le rendre accessible rapidement à la population québécoise. Quand des milliers de vies sont en jeu, personne ne veut vivre un deuxième épisode de la course aux masques. Nous devons prendre tous les moyens possibles pour sécuriser notre approvisionnement », explique M. Zanetti.

Pour en savoir plus sur Pharma-Québec et son mandat face à la COVID-19, consultez la fiche de présentation du projet : https://bit.ly/pharmaquebec2020

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :