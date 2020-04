Les grues à tour et appareils de levage de Zoomlion se joignent au projet de la Croatie du « Pont de la Réunification » au dessus de la mer Adriatique





SLIVNO, Croatie, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Au total six grues à tour T7020-12H (IL) et six ascenseurs de chantier SC200EB (BWM-3S) de Zoomlion ont rejoint le plus grand projet de construction en cours en Croatie, le Pont de Pele?ac enjambant la mer. Une fois terminé en 2021, le « Pont de la Réunification » connectera une enclave au sud comprenant la péninsule de Pele?ac et le reste de la Croatie continentale.

Le Pont de Pele?ac a été conçu avec une longueur de 2,44 kilomètres long, une hauteur de 55 mètres et six pylônes de pont à haubans pour une portée de 285 mètres et une largeur de 21 mètres de façon à pouvoir faire passer quatre voies de circulation.

La conception et la construction ont rencontré plusieurs difficultés, car l'emplacement du pont est soumis à des vents pouvant atteindre jusqu'à 41 mètres par seconde. Les conditions d'opération signifient par ailleurs que le matériel peut présenter des degrés élevés de corrosivité. Ces défis imposent des exigences majeures concernant la résistance au vent, la résistance à la corrosion et la stabilité de tout le matériel impliqué.

« Nous sommes fiers que nos grues de construction et nos produits de levage, avec des exigences concernant la qualité, les performances ainsi que la certification EC européenne soient appelés à participer à la construction du projet, » a souligné Li Ziyang, directeur de l'ingénierie du projet chez Zoomlion. « Zoomlion a un total de 12 produits contribuant au projet, avec une grue à tour et un monte-matériaux installés à chacun des six pylônes du tablier. »

La grue à tour T7020-12H (IL) participant au projet est l'un des produits phares de Zoomlion. La hauteur moyenne de travail est de 100 mètres, avec un bras d'une longueur maximale de 70 mètres. Le poids maximum soulevé atteint 12 tonnes, ce qui est idéal pour le levage de poutres d'acier servant à la construction des pylônes.

La grue adopte un tronçon standard de type tenon avec une section transversale de 2,2 mètres, ceci permettant de réduire le volume de l'expédition, de renforcer les performances de stabilité et d'augmenter la hauteur opérationnelle.

« Pour tenir compte de la force des vents, nous avons conçu pour chaque grue à tour un boulon d'ancrage préencastré, sûr et durable ainsi que deux flèches auxiliaires, » a expliqué Li.

L'ascenseur de chantier SC200EB (BWM-3S) est mis en place à l'extrémité opposée du pylône. Sa hauteur opérationnelle moyenne est de 50 mètres, avec une charge admissible nominale de deux tonnes, et une vitesse nominale de 40 mètres par minute. Pour faire face à la force des vents, l'appareil de levage est spécialement équipé d'une alimentation électrique avec ligne coulissante de contact pour assurer la stabilité.

Zoomlion Hoisting Machinery Branch co. ltd est le plus grand fabricant mondial de grues à tour et il se classe en première position pour sa part du marché mondial des grues à tour depuis 2009.

En 2019, Zoomlion est devenue la première société à dépasser 10 milliards de yuans (1,43 milliard USD) sur le marché mondial des grues à tour.

L'événement de lancement de la série de grues à tour de la génération organisé le 25 décembre 2019 a enregistré en deux heures plus de 300 commandes portant sur 6 600 produits d'une valeur de 5 milliards RMG (700 millions USD).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1155448/Zoomlion_s_Tower_Crane_and_Hoisting_Machinery_Joins_Croatia_s__Reunification_Bridge__Project_Over_th.jpg

