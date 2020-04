La solution SFTR de nouvelle génération d'AxiomSL répond aux besoins spécifiques des clients et respecte le délai initialement prévu





LONDRES, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- AxiomSL, le principal fournisseur du secteur en matière de solutions de reporting réglementaire et de gestion du risque, a fait part aujourd'hui de son offre agnostique de régime de nouvelle génération pour le SFTR (le règlement relatif aux opérations de financement sur titres, de l'anglais Securities Financing Transactions Regulation), qui offre aux contreparties un processus transparent en vue de répondre aux exigences mondiales en matière de reporting. Les clients qui étaient prêts à répondre aux critères du SFTR en avril, dont le délai a été prolongé jusqu'en juillet 2020, utiliseront ce temps supplémentaire pour affiner leurs processus opérationnels.

La nouvelle solution SFTR agnostique du régime de nouvelle génération d'AxiomSL permet aux contreparties de gérer l'ensemble de la collecte des données réglementaires et de les valider, les enrichir, les soumettre aux bases de données centrales compétentes et/ou aux organismes de réglementation, sur une plateforme unique. La solution intègre facilement d'autres systèmes et les contreparties tirent ainsi avantage d'une approche non invasive qui leur permet de réduire les coûts et les délais de mise en place et de fournir des rapports réglementaires complets et précis, en temps voulu.

Fraser Reid, principal architecte de solutions chez AxiomSL, a déclaré : « Dans cette période d'incertitude, il est essentiel d'être en mesure de s'adapter aux évolutions réglementaires. Notre offre agnostique de reporting des transactions et des opérations au régime de nouvelle génération permet à nos clients d'être à l'avant-garde et de se distinguer sur le marché, au moment de mettre en oeuvre une approche réellement évolutive du SFTR et d'autres déclarations sur les échanges et les transactions. En effet, nous fournissons aux entreprises financières la technologie qui leur permet de se préparer à l'évolution des exigences dans de nombreuses juridictions et pour de multiples mandats réglementaires de manière opportune, transparente et rentable, ce qui est essentiel pour répondre à leurs préoccupations en matière de conformité. »

Les clients qui ont déjà mis en oeuvre la solution SFTR apprécient l'intelligence et l'analyse de plusieurs de ses fonctionnalités. En plus d'identifier et de soumettre des événements de reporting admissibles à partir des informations commerciales reçues, la solution permet d'adopter facilement les modifications apportées aux règlements, grâce à des mises à niveau transparentes de la plateforme. Ainsi, les clients peuvent faire confiance à la puissance de la solution SFTR pour identifier toutes les transactions entrant dans le champ d'application et produire automatiquement des rapports, afin de répondre efficacement aux exigences réglementaires tout en tirant des conclusions à partir de données transparentes et fiables des transactions et échanges.

Cette solution de reporting multirégime de nouvelle génération se sert de la collecte de données commerciales non évasives pour déterminer automatiquement l'admissibilité au régime, ce qui garantit l'absence de problèmes de surdéclaration ou de sous-déclaration réglementaire. Un des principaux aspects de la solution, très prisé par les clients, est sa capacité à gérer les exceptions, ce qui permet une résolution entièrement vérifiable et traçable de tout problème de qualité des données, en fournissant un mécanisme d'alerte pour tous les événements à signaler. Les problèmes de rapprochement (mise en correspondance et appariements) soulevés après la soumission du rapport par les bases de données centrales sont également considérés comme des exceptions, ce qui permet aux utilisateurs de gérer plus efficacement leur résolution.

On a ainsi accès à une capacité complète de gestion des exceptions et, grâce au tableau de bord de gestion des exceptions de la solution, les équipes opérationnelles peuvent désormais se concentrer sur la résolution des problèmes à valeur ajoutée.

De plus, par le biais de l'offre RegCloud d'AxiomSL, les institutions financières peuvent gérer leurs obligations de reporting multirégime et SFTR dans le Cloud, ce qui constitue une solution sûre et rentable.

